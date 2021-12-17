Москва, 17 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Чаще всего у переболевших COVID-19 наблюдаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, вероятно, также будет и с вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в интервью радио Sputnik.

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По словам врача, пока неизвестно, как именно поведёт себя на практике штамм «Омикрон». Коронавирус поражает все органы и ткани, в организме начинается так называемое системное воспаление. В случае с сосудистой стенкой это приводит к тромбообразованию, при этом воспаление в сосудах остаётся надолго.

«Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов», — сказал Шугушев.

Основные симптомы болезни, вызванной «Омикроном», мало отличаются от других вариантов. При этом ещё дольше, чем осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, могут наблюдаться усталость, боль в суставах, головная боль, изменения обоняния и вкуса, разбитость.

«Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы», — предупредил врач.

Вместе с тем есть надежда, что болезнь, вызванная новым штаммом, будет протекать легче, а это означает и меньшее количество постковидных осложнений. Свести проявления коронавирусной инфекции к минимуму поможет вакцинация, заключил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора РФАнна Попова заявила о пугающих темпах распространения штамма «Омикрон».

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