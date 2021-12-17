Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) оперативники пресекли сбыт пяти килограммов синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

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Наркотики обнаружены при досмотре одного из автомобилей. При проверке документов одного из автомобилистов выяснилось, что задержанным является 47-летний неработающий уроженец Иркутской области, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался. В ходе дальнейшей работы с подозреваемым были найдены ещё свёртки с наркотиками у обочины дороги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).