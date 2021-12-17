Ливерпуль, Великобритания, , 08:45 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

На седьмой минуте матча полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви открыл счёт.

На 21-й минуте нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота восстановил равновесие. А спустя четыре минуты форвард Мохамед Салах вывел мерсисайдцев вперёд.

На 87-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд установил окончательный счёт в матче, точно пробив с дальней дистанции в «девятку» ворот «Ньюкасла».

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ, в активе команды 40 очков. «Ньюкасл» идёт на 19-м месте с 10 очками.

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