Казань, , 08:42 — REGNUM В Татарии зарегистрировали четыре новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 17 декабря 1363 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Захоронение умерших от коронавируса в Иране (сс) Behzad Alipour. farsnews.ir

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Причины смерти ещё двоих мужчин и двух женщин 1941−1964 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Великобритании уже 75% новых случаев заражения приходится именно на штамм «Омикрон». Такая же картина наблюдается и в Южной Африке.

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