Уфа, , 08:43 — REGNUM План по привлечению резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в текущем году был перевыполнен в два раза в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на брифинге в ходе «Международной неделе бизнеса» в Уфе.

Кондрово официально получило статус ТОСЭР Nedelya40.ru

По его словам, в текущем году руководству региона удалось привлечь 31 инвестора. Это в два раза больше, чем планировалось.

«Думали, что будут привлечены 14, а по факту год заканчиваем с тем, что удалось привлечь 31 резидента. По этому показателю, по динамике прихода резидентов в ТОСЭР, мы занимаем второе место в России. Всего в ТОСЭР у нас сейчас насчитывается 99 резидентов», — заявил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по результатам текущего года особая экономическая зона «Алга» стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной в России.