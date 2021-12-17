Элиста, 17 декабря 2021, 08:42 — REGNUM Несмотря на стабильную эпидемическую ситуацию, в Калмыкии новогодние утренники пройдут в условиях коронавирусных ограничений. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Новогодний утренник
Новогодний утренник
Novorosinform.org

«Важно предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди детей. Поэтому коллеги из Роспотребнадзора предложили ограничить новогодние утренники классами и группами, без привлечения аниматоров. Так мы избежим дополнительных рисков, которые несут массовые мероприятия», — написал Хасиков в Instagram.

При этом праздничные мероприятия на открытом воздухе разрешены. Однако необходимо соблюдать все санитарные меры.

ИА REGNUM напоминает, что период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. В частности, сохраняется запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Разрешены мероприятия в театральных и концертных залах, однако численность зрителей не должна превышать 70%.