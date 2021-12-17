Элиста, 17 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Несмотря на стабильную эпидемическую ситуацию, в Калмыкии новогодние утренники пройдут в условиях коронавирусных ограничений. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Novorosinform.org Новогодний утренник

«Важно предотвратить распространение инфекционных заболеваний среди детей. Поэтому коллеги из Роспотребнадзора предложили ограничить новогодние утренники классами и группами, без привлечения аниматоров. Так мы избежим дополнительных рисков, которые несут массовые мероприятия», — написал Хасиков в Instagram.

При этом праздничные мероприятия на открытом воздухе разрешены. Однако необходимо соблюдать все санитарные меры.

ИА REGNUM напоминает, что период действия ограничительных мер в Республике Калмыкия продлен до 23 января 2022 года. В частности, сохраняется запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. Разрешены мероприятия в театральных и концертных залах, однако численность зрителей не должна превышать 70%.