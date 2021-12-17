Женева, Швейцария, , 08:39 — REGNUM Эффективность прививки от COVID-19 вакцинами, которые созданы с использованием разных технологий, примерно соответствует эффективности вакцинации препаратами с одинаковой платформой. К такому выводу 17 декабря пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По мнению специалистов, которое приводит РИА Новости, эффективность прививки или повторной прививки с использованием вирусных векторных препаратов и препаратов на основе технологии мРНК может составлять от 61 до 91%.

При этом, по данным ВОЗ, эффективность прививки только вакциной с технологией мРНК в среднем может составлять 69−90%, а вакцинации с платформой вирусного вектора аденовируса — от 43 до 89%.

Также указывается, что эффективность разных препаратов против связанных с COVID-19 госпитализаций в ряде стран также достигла высоких показателей и превысила 95%.

Кроме того, отмечается, со ссылкой на исследования, которые были проведены в Чили и Великобритании, что ревакцинация с использованием препарата с технологией, отличной от первых двух прививок, тоже является высоко эффективной против симптоматического течения нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцинация препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкой фирмы партнера BioNTech среди детей в возрасте от пяти до 11 лет одобрена в Бразилии.