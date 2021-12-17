Сальский район, Ростовская область, , 08:38 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца. Перед судом предстанет 48-летняя бабушка новорождённого, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что 4 января 2021 года в селе Сандата Сальского района обвиняемая приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем она утопила мальчика в ведре с водой. Завернув младенца в полимерные пакеты, она захоронила на заднем дворе своего дома.

Женщина была арестована. Свою вину она признала полностью.

Материалы уголовного дела рассмотрит Ростовский областной суд.