Джакарта, , 08:34 — REGNUM Статус вулкана Семеру в Индонезии повысили со второго до третьего уровня, сообщает Detik.

Извержение вулкана Boaworm

Cтатус вулкана повысили после того, как вулкан выбросил в небо горячие облака.

Жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Новое извержение вулкана Семеру произошло 16 декабря в 09:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру в Индонезии начал снова извергать горячие облака, что вызвало панику среди жителей.

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