Джакарта, 17 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Статус вулкана Семеру в Индонезии повысили со второго до третьего уровня, сообщает Detik.

Boaworm Извержение вулкана

Cтатус вулкана повысили после того, как вулкан выбросил в небо горячие облака.

Жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Новое извержение вулкана Семеру произошло 16 декабря в 09:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру в Индонезии начал снова извергать горячие облака, что вызвало панику среди жителей.