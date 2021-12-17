Горно-Алтайск, 17 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Горном Алтае стали 539 человек, в том числе 491 пациент скончался от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 36 носителей коронавируса, выздоровели 34 человека.