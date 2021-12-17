От COVID-19 скончались ещё три жителя Республики Алтай
Горно-Алтайск, 17 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе.
Kolomnagrad.ru
Тест на коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Горном Алтае стали 539 человек, в том числе 491 пациент скончался от COVID-19, 48 — от иных причин.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 36 носителей коронавируса, выздоровели 34 человека.