Брюссель, 17 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Решения Федерального сетевого агентства Германии в отношении газопровода «Северный поток — 2» лежат вне политики, так как этот проект — коммерческий. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Олаф Шольц

Глава германского правительства напомнил, что газопровод строился с частными инвестициями, и проект настолько продвинулся вперёд, что трубопровод уже уложен. Сейчас рассматривается вопрос о его соответствии европейскому законодательству в сфере энергетики.

«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», — подчеркнул Шольц.

Процедура предполагает большое количество консультаций, этот процесс идёт, добавил он. Шольц отметил, что на Германии при этом лежит ответственность за то, чтобы транзит газа через Украину сохранялся. Для этого Берлин приложил много усилий.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификация проекта «Северный поток — 2» приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии. Без этого условия германский регулятор не даёт одобрения на запуск газопровода. Власти РФ не раз подчёркивали, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, в нём участвуют европейские партнёры.

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