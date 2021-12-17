Лондон, 17 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 70-й минуте матча полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт открыл счёт. А спустя четыре минуты защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Челси» занимает третье место в АПЛ, в активе команды 37 очков. «Эвертон» идёт на 14-м месте с 19 очками.

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