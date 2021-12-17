Москва, , 08:30 — REGNUM В Московской усадьбе Деда Мороза для детей и взрослых гостей подготовили новые новогодние праздничные программы придумали волшебные приключения для гостей, сообщается на портале мэра столицы.

Дед Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гости резиденции Деда Мороза смогут увидеть волшебные предметы, фабрику подарков, сортировочный центр, из которого гостинцы отправляются к детям всего мира, кабинет Деда Мороза, светелку Снегурочки и библиотеку сказок.

Дети смогут отправиться в опасное приключение — снять проклятие Крысиного короля и спасти игрушечное королевство Щелкунчика. Помогут Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание, узнают, как Дед Мороз готовится к Новому году. Также маленьких гостей ждут и другие волшебные приключения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице обновили и модернизировали Московскую усадьбу Деда Мороза, которая расположена в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

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