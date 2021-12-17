Москва, 17 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Московской усадьбе Деда Мороза для детей и взрослых гостей подготовили новые новогодние праздничные программы придумали волшебные приключения для гостей, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз

Гости резиденции Деда Мороза смогут увидеть волшебные предметы, фабрику подарков, сортировочный центр, из которого гостинцы отправляются к детям всего мира, кабинет Деда Мороза, светелку Снегурочки и библиотеку сказок.

Дети смогут отправиться в опасное приключение — снять проклятие Крысиного короля и спасти игрушечное королевство Щелкунчика. Помогут Снеговичку-Пуховичку исполнить заветное желание, узнают, как Дед Мороз готовится к Новому году. Также маленьких гостей ждут и другие волшебные приключения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице обновили и модернизировали Московскую усадьбу Деда Мороза, которая расположена в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

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