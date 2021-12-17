Элиста, , 08:30 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал эпидемическую ситуации в регионе стабильной, отметив снижение заболеваемости COVID-19. Однако глава региона предупредил, что расслаблять всё-таки рано.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Впереди нас ждут новогодние праздники, поэтому необходимо сохранить существующие ограничения, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости. Хочу отметить, что четвертая волна коронавирусной инфекции практически не задела нашу республику. Убежден, что это результат последовательных ограничительных мероприятий и вакцинации», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что на утро 16 декабря в Калмыкии было зарегистрировано 33 772 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписаны 32 192 пациента. Жертвами COVID-19 стали 714 человек.