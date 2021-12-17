Луганск, , 08:27 — REGNUM В своем стремлении отказаться от выполнения Минских соглашений Украина проворачивает очередную «хитроумную» провокацию с ЛНР: постоянно нарушая режим прекращения огня и наращивая вооружение у границ республики, предпринимает очередные попытки «пропиариться» на теме своего «стремления к миру», настаивая на созыве экстренного заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Ситуация дошла до абсурда. Подробности сообщает министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, 15 декабря украинская сторона через координатора от ОБСЕ предложила созвать внеочередное заседание Контактной группы для рассмотрения «обновлённого» проекта заявления об обеспечении выполнения договоренностей — свою третью версию.

«Дважды уже, 8 и 9 декабря, Контактная группа обсуждала этот вопрос, в общей сложности посвятив ему более 10 часов. И позиция Украины была обозначена однозначно — убрать из проекта республик всю конкретику, свести к чисто декларативным «приверженности» и «осуждению».

Если сравнивать «новый» украинский проект с его предыдущей версией, для обсуждения которой мы согласились на внеочередное заседание 9 декабря, то единственное отличие «обновленного» проекта — в примечании, описывающем действующий состав СЦКК: фраза «подписанты Комплекса мер» заменена на «подписанты Мер по усилению режима прекращения огня».

При этом само абсурдное предложение по-прежнему сохраняется: предлагается за полдня радикально реформировать состав СЦКК, сведя на нет возможность оперативного предотвращения нарушений.

Очевидно, что суть от этого не меняется — нынешние предложения Украины ничем не отличаются от предыдущих. Как и ранее, проект не учитывает обозначенные Донбассом принципиальные позиции: стороны СЦКК в действующем составе (Украина и Республики Донбасса) и их взаимодействие в рамках координационного механизма в украинском проекте не зафиксированы.

Дезавуирование заявлений командования ВСУ, которые разрешают украинским военнослужащим нарушать Меры по усилению режима прекращения огня, все также не предусмотрено. Вместо этого — обязательство «воздерживаться», что бессмысленно, поскольку заявления генералов Залужного и Павлюка сделаны публично и для украинских военных звучат однозначно, как призыв без каких-либо согласований открывать огонь на линии разграничения и применять БПЛА в будущем.

Вывод один: позиция Украины не изменилась. Ее цель все также состоит в продавливании подписания очередного пустого политического заявления и использовании его в очередной пиар-акции а-ля «Киев стремится к миру», не принимая при этом на себя реальных обязательств по возвращению к соблюдению режима прекращения огня, полноценному обеспечению реализации Мер по его усилению и запуску действенного координационного механизма.

Практической ценности «новые» украинские предложения не несут. По всем обозначенным ранее Киевом тезисам Республики уже неоднократно и детально обосновали свою позицию. Поэтому нет никакого смысла в проведении внеочередных заседаний Контактной группы — до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию и не начнет проявлять готовность работать над реальными проектами с адекватным и реалистичным подходом».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти намерены принять законопроект «О государственной политике переходного периода», в котором официально закрепляется статус России как государства-агрессора и стороны конфликта. В случае его принятия государственным органам и должностным лицам Украины юридически будет запрещено согласовывать и исполнять принятые обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее отмечалось, что украинские боевики активизировали передвижение техники на линии соприкосновения.

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