Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Двух астронавтов для шестой миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в 2023 году, утвердило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба NASA.

NASA (сс) Josh Hallett

«NASA назначило двух членов экипажа для участия в миссии управления SpaceX Crew-6 (…) Астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург станут командиром и пилотом космического корабля соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что еще два астронавта для указанной миссии будут назначены иностранными партнёрами.

Отметим, в ноябре на МКС уже прибыл третий экипаж на корабле Crew Dragon с астронавтами США Раджой Чари, Томом Маршберном и Кайлой Бэррон, и с астронавтом Европейского космического агентства Маттиасом Маурером.