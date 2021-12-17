Москва, , 08:26 — REGNUM Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России по хоккею Alexey Chernyadyev

Единственную шайбу забросил защитник российской команды Вячеслав Войнов в третьем периоде на 48-й минуте матча.

Ранее на турнире сборная России обыграла команду Канады со счётом 4:3.

Сборной России предстоит провести ещё два матча на турнире — против сборных Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).

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