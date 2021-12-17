Красноярск, 17 декабря 2021, 08:25 — REGNUM В Красноярске в ноябре при исследовании атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышение нормативов по содержанию вредных веществ было выявлено в 18 из 924 отобранных проб воздуха. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Таким образом, максимальное превышение нормативов по различным параметрам достигало 4,7, 3,6 и 6,1 раза.
Напомним, что по данным за октябрь, гигиенический норматив был превышен в 1,1% проб (в ноябре — в 1,9%). И максимальные превышения достигали 1,5, 2,7, и 3,8 раза.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19:00 14 декабря до 07:00 16 декабря был объявлен режим «чёрного неба».
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