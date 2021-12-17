Красноярск, 17 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Красноярске в ноябре при исследовании атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышение нормативов по содержанию вредных веществ было выявлено в 18 из 924 отобранных проб воздуха. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю «Гигиенический норматив превышен в 1,9% отобранных проб воздуха по содержанию: азота (II) оксида (от 1,8 до 4,7 ПДКмр), азота диоксида (от 1,5 до 2,8 ПДКмр; от 1,3 до 4,1 ПДКсс), взвешенных частиц РМ10 (1,1 ПДКмр; от 2,3 до 3,6 ПДКсс), взвешенных частиц РМ2,5 (от 1,4 до 2,1 ПДКмр; от 1,1 до 6,1 ПДКсс), бенз (а)пирена (от 1,7 до 6,1 ПДКсс)».

Таким образом, максимальное превышение нормативов по различным параметрам достигало 4,7, 3,6 и 6,1 раза.

Напомним, что по данным за октябрь, гигиенический норматив был превышен в 1,1% проб (в ноябре — в 1,9%). И максимальные превышения достигали 1,5, 2,7, и 3,8 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19:00 14 декабря до 07:00 16 декабря был объявлен режим «чёрного неба».