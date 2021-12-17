Южно-Сахалинск, , 08:25 — REGNUM На Сахалине в ближайшие годы должны расселить из аварийных домов 28,9 тыс. человек, такие данные были приведены на совещание, которое в Южно-Сахалинске провели директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин и председатель регионального правительства Алексей Белик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Аварийный дом Krd.ru

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Сахалин первым в РФ завершил расселение из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Уже в 2021 году в островном регионе началась реализация следующего этапа программы.

«Уже в этом году будет расселено более 80 тысяч квадратных метров и 4 тысячи граждан улучшат свои жилищные условия. На следующий год план известен. Это порядка 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 6 тысяч жителей. То есть, за два года практически 30 процентов граждан, включенных в планы по переселению, переедут в новые квартиры», — сказал Константин Цицин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году в рамках федеральной программы планируют досрочно расселить жителей 26 аварийных домов.