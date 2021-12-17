Токио, , 08:25 — REGNUM Японская анимационная студия Aniplex, принадлежащая Sony Music Entertainment Japan, купила подразделение компании DelightWorks, занимавшееся разработкой мобильной игры Fate/Grand Order. Об этом 16 декабря сообщил портал Gamesindustry.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Отмечается, что игровая студия будет переименована, пока Aniplex не сообщила её новое название. Остальные подразделения DelightWorks останутся независимыми.

Напомним, Aniplex выступила в качестве издателя ролевой игры Fate/Grand Order, которая представляет собой спин-офф к визуальному роману Fate/stay night. Её релиз состоялся 30 июля 2015 года. По состоянию на конец 2019 года Fate / Grand Order принесла разработчикам и издателям более $4 млрд.

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