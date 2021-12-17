Токио, 17 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Японская анимационная студия Aniplex, принадлежащая Sony Music Entertainment Japan, купила подразделение компании DelightWorks, занимавшееся разработкой мобильной игры Fate/Grand Order. Об этом 16 декабря сообщил портал Gamesindustry.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Отмечается, что игровая студия будет переименована, пока Aniplex не сообщила её новое название. Остальные подразделения DelightWorks останутся независимыми.

Напомним, Aniplex выступила в качестве издателя ролевой игры Fate/Grand Order, которая представляет собой спин-офф к визуальному роману Fate/stay night. Её релиз состоялся 30 июля 2015 года. По состоянию на конец 2019 года Fate / Grand Order принесла разработчикам и издателям более $4 млрд.