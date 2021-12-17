Уфа, 17 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Суд в Башкирии отменил штраф пенсионерке за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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По информации издания, Стерлитамакский городской суд вновь рассмотрел дело в отношении пожилой женщины, которая пыталась проехать на междугороднем автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, и оштрафованной за неповиновение требованиям полицейских.

«Нарушение санитарных норм связано с тем, что она не предъявила документы в общественном транспорте. По этой статье всех опросили, но вынесли предупреждение без штрафа, признали всё-таки виновной, несмотря на то, что к протоколу огромные вопросы. Но дело о сопротивлении сотрудникам полиции прекратили и штраф в 2000 рублей отменили», — приводят журналисты слова адвоката пожилой женщины.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ранее Верховный суд Башкирии отменил постановление Стерлитамакского городского суда в отношении этой женщины, в результате дело было отправлено на новое рассмотрение.