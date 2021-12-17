Кишинёв, 17 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Минздрав Молдавии должен дать публичные объяснения в связи данными о нарушениях с использованием вакцин от COVID-19, которые обнародовала Счётная палата республики. Об этом заявила депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова на заседании парламента.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«По отчету Счётной палаты, неизвестно, куда пропали 11 тысяч доз вакцин. Около 70 тысяч сертификатов о вакцинации, скорее всего, фальшивые», — сказала Сибова.

Она потребовала ответа после заявления председателя Счётной палаты Мариана Лупу об итогах аудита. В ходе проверок данных по 277 тыс. дозам вакцин аудиторы выявили массу нарушений.

Лупу также сообщил, что около 7 тыс. человек получили вакцину, у которой истёк срок годности. Также более 2,5 тыс. получили прививку без очереди.

Стоит отметить, что всего в Молдавии хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19, по последним данным, привились около 990 тыс. человек.