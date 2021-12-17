Благовещенск, , 08:45 — REGNUM Житель столицы Приамурья пытался набросится с ножом на сотрудника правоохранительных органов. Защищаясь, полицейский ранил мужчину из огнестрельного оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Сотрудник полиции прибыл по вызову жительницы Благовещенска и пытался защитить её от амурчанина, который находился в состоянии наркотического опьянения и угрожал ей расправой. Увидев правоохранителей, мужчина поднял нож и пошёл в их сторону, замахиваясь. Полицейский предупредил, что будет стрелять, но нарушитель проигнорировал его слова и был ранен.

Амурчанину оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. Известно, что мужчина был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Архаринском районе Амурской области мужчина, перевозивший наркотики, задавил сотрудника полиции. Инспектор ДПС скончался от полученных травм.