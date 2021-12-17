Токио, 17 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Вопрос о продлении ограничений на въезд в страну и о продлении запрета на выдачу новых виз для всех без исключения иностранцев намерены рассмотреть власти Японии. Об этом 17 декабря сообщает национальное общественное телевидение (NHK).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

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Вопросы о выдаче виз и о продлении ограничений на въезд рассматривались на совещании в штаб-квартире правящей Либерально-демократической партии Японии. Запрет на выдачу новых виз и жёсткие ограничения на въезд в страну предполагается продлить в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Присутствовавшие на совещании указали на недостаточность информации о новом штамме и о его особенностях, а также на высокую скорость распространения нового штамма. Доводы были признаны убедительными, правительство пообещало ужесточить карантинный контроль на пунктах въезда в Японию.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в стране с декабря 2020 года. В ноябре текущего года предполагалось его снять, либо значительно смягчить. Однако с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» правительство Японии приняло решение заблокировать границы для въезда в страну. Право на свободный въезд осталось лишь у граждан Японии, аккредитованных дипломатов и иностранцев, имеющих право на постоянное проживание. Визы могут выдаваться лишь в исключительных случаях, из гуманитарных соображений.