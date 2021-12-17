Солнечный, Хабаровский край, 17 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В посёлке Солнечный 17 декабря после модернизации по нацпроекту «Культура» начала работу модельная библиотека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Tambov.gov.ru Модельная библиотека нового поколения

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По нацпроекту были выделены средства из резервного фонда правительства РФ, на которые были закуплены мебель, книги, компьютерное и офисное оборудование.

«Модернизация библиотеки позволит значительно повысить качество услуг, расширить возможности организации досуга как для детей, так и для подростков, молодежи и взрослых Солнечного района. Эту библиотеку посещают около четырех тысяч человек. Уверен, что теперь количество посетителей здесь вырастет», — сказал министра культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В обновленной модельной библиотеке сделали несколько функциональных пространств: зону чтения и общения для коворкинга, территорию чтения молодого поколения с VR-зоной, творческую мастерскую с современным мультимедийным и игровым оборудованием, музейную площадку с выставочно-экспозиционным пространством, а также зону для индивидуальной работы.

В библиотеке появились SMART-элементы: VR-очки, сенсорный киоск, светодиодная и стеклянная маркерная доски, голографический вентилятор для создания рекламных объектов в 3D и многое другое.

Книжный фонд библиотеки пополнили более 2,5 тыс. экземпляров новых изданий.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» были обновлены еще две муниципальные библиотеки — в Нанайском районе и районе им. Лазо.

В 2022 году модельные библиотеки появятся и в других районах края: Бикинском и Амурском.

«Предварительные итоги реализации национального проекта «Культура» говорят о том, что нужно менять подходы к созданию библиотечной среды и инфраструктуры в регионах. Иначе результаты выполнения этой важнейшей задачи окажутся слишком малы по сравнению с масштабом реальных потребностей малых городов и сел в современных библиотеках. Жители должны иметь равные возможности доступа к национальным литературным богатствам. Это возможно только в рамках национального проекта, поскольку муниципальные образования, особенно сельские районы, не в состоянии на скромные средства местных бюджетов обеспечить полноценное содержание библиотек, а тем более их модернизацию», — считает модератор тематической площадки ОНФ «Культура» Лариса Зорина.

Проведенный экспертами ОНФ опрос библиотечных работников на тему «Будущее библиотеки» выявил единодушное мнение: библиотека должна сочетать в себе современные технологии и лучшие традиции классической библиотеки, а также соответствовать конкретным запросам местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города президентского внимания — Свободного в Амурской области — получили возможность посещать модельную библиотеку. Это первое в муниципалитете учреждение культуры такого в формата.