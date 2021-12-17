Горно-Алтайск, 17 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. По состоянию на 17 декабря в Республике Алтай коронавирус выявлен у 24 944 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 36 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

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В Горно-Алтайске за сутки выявили десять носителей коронавируса, в Майминском районе — шесть, в Усть-Канском и Усть-Коксинском — по четыре, в Онгудайском, Чемальском и Чойском — по три. По одному новому носителю коронавируса выявлено в Кош-Агачском, Турочакском и Улаганском районах.

За весь период пандемии в Горно-Алтайске COVID-19 диагностировали у 7795 человек. На втором месте — Майминский район (3865).

Общее число выздоровевших в Горном Алтае — 22 726, в том числе за прошедшие сутки коронавирус победили 34 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий суточный показатель по выявленным случаям заражения в Республике Алтай — 34.