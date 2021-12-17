Москва, , 08:19 — REGNUM В России разрабатывается новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

На сегодняшний день самым современным стратегическим мобильным комплексом в Ракетных войсках стратегического назначения является «Ярс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто работает над созданием и совершенствованием надёжного щита Родины с Днём Ракетных войск стратегического назначения.

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