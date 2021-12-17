Москва, 17 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На шахтах по добыче угля необходим постоянный честный мониторинг концентрации метана, а не создание его видимости. Об этом 17 декабря заявил исполняющий обязанности министра МЧС России Александр Чуприян.

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«Там, где технологические процессы связаны с риском, абсолютно у всех участников должна быть железная производственная дисциплина», — сказал он в интервью РБК.

При этом Чуприян отметил, отвечая на вопрос о том, можно ли избежать аварий в шахтах, причинами которых является высокая концентрация метана, что на предприятиях по добыче угля есть целый набор приборов объективного контроля.

«И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации», — уточнил и. о. министра МЧС.

Кроме того, он сравнил ситуацию с отключением средств контроля за концентрацией метана с курением на пороховой бочке.

«Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать», — указал Чуприян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пострадавшим на кузбасской шахте «Листвяжная» будет предоставлена возможность оздоровления в санаторие «Инской», расположенном в Беловском округе.