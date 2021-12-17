Кемерово, 17 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 68, Кемерово — 60, Междуреченск — 27, Юрга — 26, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 18, Новокузнецкий МР — 13, Белово — 11, Киселевск — 11, Мыски — 11, Промышленновский МО — 11, Анжеро-Судженск — восемь, Полысаево — семь, Гурьевский МО — семь, Березовский — шесть, Калтан — шесть, Осинники — шесть, Топкинский МО — шесть, Яйский МО — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Ижморский МО — три, Тайга — два, Беловский МО — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Тисульский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 258 пациентов выздоровели, шестеро скончались.