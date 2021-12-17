Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам торгов 16 декабря нефть марки Brent подешевела на 0,35%, до $74,59. Цена повышалась до $75,55 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Cbc.ca

Участники рынка отыгрывали данные Минэнерго США, которые вышли в среду перед оглашением решения ФРС США.

Запасы нефти в стране за неделю по 10 декабря сократились на 4,6 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 2,1 млн баррелей. Также покупателей в нефти поддерживала слабость доллара после серии заседаний центральных банков.

Сегодня, 17 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Активность покупателей сдерживается ситуацией вокруг нового штамма «Омикрон».

Он продолжает быстро распространяться по всему миру представляя неопределенность для будущего спроса на энергоресурсы, поскольку может послужить причиной ужесточения карантинных мер.

Это единственный негативный фактор, который сдерживает рост котировок. Сегодня по нефти ожидается движение в диапазоне $73,60−75,50.

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