Челябинск, 17 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Допущенные в Челябинске при реконструкции Комсомольского проспекта ошибки намерены устранить. Об этом пишут СМИ.

ИА REGNUM Челябинск

Такими планами поделился с журналистами глава регионального миндортранса Алексей Нечаев. Он отметил, что в 2022 году предстоит создать штаб, который и займётся анализом допущенных ошибок. «Будем их анализировать и исправлять», — пообещал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция проспекта завершилась в 2021 году. Её результаты подверглись критике со стороны общественности.