Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублю 16 декабря открылись ростом. В ходе дневной сессии курс доллара снижался до 73,35 руб. Рубль растерял прибыль на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Евро Images Money

Это произошло вслед за динамикой основных валют на глобальном рынке, которые перешли в коррекционную фазу после роста.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль на 0,06%, до 73,75 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 83,57 руб., фунт/рубль — на 0,53%, до 98,23 руб.

Рубль больше сдал позиции евро и британцу из-за их роста после заседаний центральных банков. Банк Англии удивил рынки своим первым повышением ставки с момента начала пандемии, подняв стоимость заимствований на 15 базисных пунктов до 0,25%.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» добавил неопределенности, но глава Банка Англии Эндрю Бейли сослался на «более устойчивую» инфляцию.

ЕЦБ оставил ставки без изменений и увеличит темпы регулярных покупок облигаций в течение шести месяцев, поскольку он постепенно прекращает экстренную покупку долговых обязательств.

Сегодня, 17 декабря, в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне $74,52. Торги по паре доллар/рубль открылись ростом. Участники торгов ждут решения Банка России.

Большинство экспертов склоняются к повышению ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5% на фоне высокой инфляции.

Техническая картина на часовом периоде нейтральная для рубля. Дополнительную поддержку рубль начал получать от налогового периода. От пары доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 73,30−74,40 руб./доллар.

Читайте также: Рубль укрепляется на ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ