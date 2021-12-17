Ханты-Мансийск, , 08:08 — REGNUM В Югре стартовала акция «Ёлка желаний» в рамках которой каждый житель региона может почувствовать себя волшебником. Первые шары с желаниями юных жителей региона сняла губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщила она в своём Instagram-аккаунте.

Ёлка с гирляндой Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В акции «Ёлка желаний» участвуют 350 юных жителей Югры и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Их желания оформлены в ёлочные шары. Исполнять мечты будут те, кто шары снимет.

«Три ёлочных шара у меня на попечении. Полина Суслова из Сургута написала в своём письме о том, что хотела бы получить на Новый год детский снегокат со спинкой. Сургутянин Кирилл Соколов мечтает о собственном ноутбуке, который пригодится ему для учебы. Тимофей Бутаков из Ханты-Мансийска хочет на Новый год увидеть Красную площадь, самую-самую большую новогоднюю ёлку в России. Помогу Деду Морозу исполнить эти желания», — сообщила Наталья Комарова.

Глава Югры выразила надежду, что у всех участников акции хватит возможностей исполнить новогодние желания югорчан.

Как ранее сообщало РЕ, в благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участие и президент РоссииВладимир Путин. Он исполнит мечты трёх юных жителей страны.

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