Ульяновск, , 08:08 — REGNUM В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения остаётся на прежнем уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, 16 декабря в регионе официально выявлено 304 носителя коронавируса. Это на одного больше, чем было 15 декабря. Отметим, что с 10 декабря каждые сутки лабораторно подтверждается 303 — 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Число лабораторных тестирований на SARS-CoV-2 в Ульяновской области достигло 1 552 685. Каждые сутки проводится до 6 тыс. исследований.

Под наблюдением в регионе остаются 13 209 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от COVID-19 в Ульяновской области прошли более 600 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами 480 тыс. человек.

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