Москва, 17 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Через несколько лет российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью выведут из боевого состава последние ракетные комплексы времен СССР. Об этом 17 декабря рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Michael — Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

«Уже через несколько лет Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — сказал он.

Также Каркаев указал, что после перевооружения РВСН будут поддерживаться и модернизироваться комплексы, которые стоят на боевом дежурстве.

«Это позволит на высоком уровне поддерживать оснащенность войск новейшим вооружением и военной техникой», — пояснил командующий РВСН.

Кроме того, он добавил, что с введением в боевой состав комплекса «Сармат» в 2022 году будет начат поэтапный вывод из боевого состава межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Воевода».

"Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат», — рассказал Каркаев, добавив, что новый комплекс «по многим характеристикам» будет в значительной степени превосходить своего предшественника.

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