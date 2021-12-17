Уфа, , 08:05 — REGNUM Вопросы развития предприятий Башкирии и меры поддержки отраслевых инвестиционных проектов обсудили на встрече в Москве глава республики Радий Хабиров и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Промышленность

Сообщается, что Башкирия по результатам прошлого года возглавила рейтинг эффективности промышленной политики в России. В текущем году республика сохранила стабильное положение отрасли. Так, индекс промышленного производства за девять месяцев достиг 104,6% к уровню аналогичного периода 2020 года.

«Для сохранения темпов развития и быстрого решения текущих задач, предприятий мы на постоянной основе проводим тематические совещания в формате «Промышленный час». На них обсуждаем системные вопросы наших компаний. Более того, с ключевыми корпорациями и компаниями мы сформировали профильные межведомственные комиссии», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Во время встречи были рассмотрены возможности поддержки инвестиционного проекта по строительству инновационной установки переработки остаточных газов, получаемых в ходе крекинга нефти, в ароматические углеводороды. В 2019 году эта инициатива была одобрена инвестиционным комитетом республики. В настоящее время данный проект, объем инвестиций которого составляет 4,8 млрд рублей, находится на рассмотрении в Российском фонде технологического развития.

«Мы активно работаем с Фондом развития промышленности России. Благодаря его инструментам 27 предприятий республики получили поддержку на общую сумму порядка 9,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова главы региона.

На встрече также были рассмотрены планы планы по дальнейшему развитию отрасли в регионе.