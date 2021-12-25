Борьба с коронавирусной инфекцией в России продолжается. Медики, учёные и власти опасаются, что скоро по стране начнёт распространяться новый штамм коронавируса — «Омикрон». 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных случаев заражения «Омикроном» в России выросло до 25. А глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова назвала темпы распространения этого штамма в мире пугающими. Между тем, по данным оперативного штаба, пока в России последовательно снижается число новых случаев заражения SARS-CoV-2. Коллективный иммунитет по состоянию на 10 декабря оценивается в 55,7%. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:08 17.12.2021 В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения остаётся на прежнем уровне. Читайте подробнее: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 304 человека

08:17 17.12.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая. Читайте также: Шестеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки

08:19 17.12.2021 В Ульяновской области скорректировали условия работы учреждений культуры, разрешив увеличить наполняемость залов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Об этом: В Ульяновской области смягчили требования к работе кинотеатров

08:20 17.12.2021 По состоянию на 17 декабря в Республике Алтай коронавирус выявлен у 24 944 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 36 случаев заражения. Читайте также: В Республике Алтай подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

08:30 17.12.2021 Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал эпидемическую ситуацию в регионе стабильной, отметив снижение заболеваемости COVID-19. Однако глава региона предупредил, что расслабляться всё-таки рано. Читайте подробнее: Хасиков: «Четвертая волна коронавируса практически не задела Калмыкию»

08:31 17.12.2021 Суд в Башкирии отменил штраф пенсионерке за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом 17 декабря сообщает ИА «Башинформ». По информации издания, Стерлитамакский городской суд вновь рассмотрел дело в отношении пожилой женщины, которая пыталась проехать на междугороднем автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, и была оштрафована за неповиновение требованиям полицейских. Читайте подробнее: Суд в Башкирии отменил штраф пенсионерке за неповиновение полиции

08:32 17.12.2021 Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: От COVID-19 скончались ещё три жителя Республики Алтай

08:36 17.12.2021 Врачи в защитных костюмах. Александр Куликов © ИА REGNUM

08:42 17.12.2021 В Татарии с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли по состоянию на 17 декабря 1363 человека. Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё четыре человека

08:50 17.12.2021 В условиях пандемии коронавируса в Чувашии наблюдается «положительная тенденция», но важно её удержать. Но есть два «тревожащих фактора». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев. Читайте также: Глава Чувашии выделил «два тревожащих фактора» в пандемию

08:50 17.12.2021 В Тюменской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Читайте также: В Тюменской области растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников

08:50 17.12.2021 В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли по состоянию на 17 декабря 4488 человек, в том числе 14 — за сутки. Читайте также: В Пензенской области за сутки среди ковид-пациентов скончались 14 человек

09:02 17.12.2021 Чаще всего у переболевших COVID-19 наблюдаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, вероятно, так же будет и с вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в интервью радио Sputnik. «Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов», — сказал Шугушев. Об этом: Кардиолог рассказал о возможных осложнениях из-за штамма «Омикрон»

09:11 17.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 17 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6794 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Иркутской области скончались ещё 26 пациентов с COVID-19

09:16 17.12.2021 В Чувашии перед новогодними праздниками усилят контроль за допуском посетителей в торговые центры по сертификатам о вакцинации, так как люди жалуются, что «проверка проводится формально». Читайте также: Глава Чувашии пригрозил торговым центрам за «хулиганство»

09:20 17.12.2021 В Ульяновской области возобновят проведение спортивных состязаний регионального уровня. Читайте подробнее: В Ульяновской области разрешили проводить региональные соревнования

09:21 17.12.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 350 человек. Общее количество заражений по состоянию на 17 декабря достигло 128 548 случаев. Выздоровели всего 113 360 пациентов, за сутки выписали 591 человека. Об этом: В Саратовской области за сутки ещё у 350 человек выявили коронавирус

09:22 17.12.2021 Предприятиям общественного питания разрешили работать до 1:00 часа ночи в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства. Согласно документу, заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей с 1:00 до 6:00 часа по местному времени. Читайте также: В Самарской области барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи

09:30 17.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 242 (+283 за минувшие сутки). Вместе с тем 80 423 пациента (+469 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Об этом: В Забайкалье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

09:35 17.12.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 320 человек. Об этом сообщили 17 декабря в оперштабе региона. Читайте также: В Хакасии за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось

09:37 17.12.2021 Количество петербуржцев, завершивших полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, уже превысило 2 млн 514 тыс. человек, сообщили в Смольном. Запас вакцины в городе — около 1 млн доз. Читайте также: В Петербурге привились от COVID-19 более 2,5 млн человек

09:38 17.12.2021 В Югре за сутки на 17 декабря обнаружен 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 197 чедовек. Читайте подробнее: В Югре за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

09:38 17.12.2021 Вакцина «Спутник Лайт». екатеринбург. рф

09:45 17.12.2021 В Удмуртии по состоянию на 17 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 105 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 965 случаев. Об этом: В Удмуртии подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом

09:48 17.12.2021 Порядка 700 сотрудников правоохранительных органов дополнительно планируют привлечь для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. В Самарской области запрещено проводить массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. При этом в новогоднюю ночь граждане будут гулять на площадях, в парках и скверах. Читайте также: В Самарской области сообщили о мерах по охране порядка в новогоднюю ночь

09:48 17.12.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3358 человек. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались восемь жителей Удмуртии

09:48 17.12.2021 Ещё 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом сообщили 17 декабря в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба. Об этом: В Хакасии скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом

09:52 17.12.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 декабря прививку от коронавируса сделали 662 514 человек. Второй компонент препарата получили 491 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Около 492 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19

10:00 17.12.2021 В Чувашии планируют тестировать на коронавирус всех участников мероприятий, которые будут проводиться в преддверии Нового года органами власти. Аналогичные рекомендации даны организациям всех форм собственности. Читайте также: Чиновники в Чувашии будут тестировать на коронавирус участников мероприятий

10:18 17.12.2021 В Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства города. Это на десять случаев меньше, чем было выявлено накануне, 16 декабря. Об этом: В Севастополе подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом

10:18 17.12.2021 Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал, как изменится число заболевших в столице в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски. Читайте подробнее: Российский ученый назвал способ победить пандемию COVID-19

10:20 17.12.2021 В Чувашии выявлены факты выдачи сертификатов о вакцинации без проведения прививок. Возбуждено уголовное дело, и устанавливается круг подозреваемых. Об этом: Врача в Чувашии подозревают в выдаче сертификатов без вакцинации

10:34 17.12.2021 В Кемеровской области? по данным на сегодня, 17 декабря, медицинскую помощь получает 6431 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе выявили 80,5 тыс. носителей коронавируса

10:42 17.12.2021 В тюменском моногоспитале по лечению COVID-19 в течение 2021 года скончались четыре роженицы и одна беременная женщина. Возраст пациенток — от 28 до 37 лет. Трое из скончавшихся были соматически здоровы, у одной — ожирение, у другой — ожирение и сахарный диабет. Двое детей у погибших родились живыми, один из них недоношенный, а в трёх случаях наступила внутриутробная гибель плода. Читайте также: В Тюмени за год скончались четыре роженицы и одна беременная с COVID-19

10:43 17.12.2021 Власти Камчатки в ближайшее время снимут введённые ковидные ограничения на межмуниципальном автобусном и авиационном транспорте. Читайте подробнее: Власти Камчатки хотят отменить медсертификаты на транспорте

10:43 17.12.2021 В Брянской области 17 декабря подтверждено 225 новых случаев заболевания COVID-19, что на один случай меньше предыдущих суток. Лаборатории региона провели уже более 1,2 млн исследований на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: Брянские лаборатории провели свыше 1,2 млн исследований на коронавирус

10:45 17.12.2021 Цитата из видео. I чтение законопроекта о медсертификатах в общественных местах. Дума ТВ

10:45 17.12.2021 В Новосибирске началась подготовка к традиционному религиозному празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами города Сергей Куценко напомнил организаторам, что на территории Новосибирской области действуют антиковидные ограничения и необходимо соблюсти дополнительные организационные требования — по соблюдению дистанции, наличию медицинских масок и другое. Подробности в материале: Власти Новосибирска начали готовиться к крещенским купаниям

10:49 17.12.2021 В Республике Крым подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 203 новых случаях заражения. Об этом: В Крыму скончались свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом

11:00 17.12.2021 Новый прививочный пункт открывается во Владимирском областном театре драмы 17 декабря, об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга и. о. директора департамента здравоохранения региона Артём Осипов. Читайте также: Во Владимирском театре драмы откроют прививочный пункт

11:02 17.12.2021 В Алтайском крае по состоянию на 17 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 116 459 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4587 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Об этом: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привились менее пяти тысяч человек

11:08 17.12.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 17 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 75 (всего 4712). Это один из самых рекордных показателей за все время пандемии. Об этом: Алтайский край поставил рекорд по числу детей, зараженных коронавирусом

11:08 17.12.2021 496 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. Всего в регионе выявили 116 309 случаев заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 496 носителей коронавируса

11:24 17.12.2021 В Омской области, по данным регионального минздрава на 17 декабря, в прививочной кампании против коронавируса приняли участие уже 986 783 человека, из них вторым компонентом вакцины привиты 751 358 человек.

11:30 17.12.2021 В Забайкальском крае по состоянию на 17 декабря вакцинацию завершили только 500 911 человек (всего +13 239 человек за сутки) из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 556 875 человек (+7232 за сутки). Подробности в материале: Забайкалье значительно повысило темпы вакцинации от COVID-19

11:47 17.12.2021 В Челябинской области 16 декабря обнаружили ещё 607 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 607 носителей коронавируса

11:47 17.12.2021 За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 27 743 случая. Об этом 17 декабря сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом: В России выявили свыше 27,7 тыс. новых заражений коронавирусом

11:52 17.12.2021 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1080 человек. Об этом 17 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 скончались 1,08 тыс. человек

11:53 17.12.2021 В Тюменской области за сутки обнаружено 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 303 случая. Читайте также: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 302 человек

11:56 17.12.2021 За истекшие сутки в Петербурге выявили 1984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 17 декабря в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Читайте подробнее: В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 1984 человека

12:02 17.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки, 16 декабря, подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2317 человек. Подробности в материале: Бурятия потеряла ещё семь пациентов с COVID-19

12:04 17.12.2021 На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом, из них 10 — среди вахтовых работников. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 117 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки подтверждено 114 заражений коронавирусом

12:05 17.12.2021 В Амурской области впервые за долгое время не зарегистрировано увеличения количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю. Реже на 4,5% стали болеть школьники, но растёт количество заразившихся детей до шести лет (на 2,5%). Об этом: В Приамурье перестал расти уровень заболеваемости COVID-19

12:06 17.12.2021 За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 36 человек. Об этом сообщили 17 декабря в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 36 ковид-пациентов

12:08 17.12.2021 В Татарии по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 108 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 146 заболевших. Выздоровели за время пандемии 34 314 ковид-пациентов, скончались 1363 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 116 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре. Читайте также: В Татарии за сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом

12:10 17.12.2021 В Амурской области более 600 пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В стационарах для коронавирусных больных заняты 84% мест. Читайте подробнее: Ковидные госпитали Приамурья заполнены на 84%

12:13 17.12.2021 В Пензенской области по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 97 759 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 322. Выздоровели с начала пандемии 74 365 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 593 человека. Скончались всего 4488 пациентов с коронавирусом, из них 14 — за последние сутки. Об этом: В Пензенской области коронавирус выявили ещё у 322 человек

12:16 17.12.2021 Палата для больных коронавирусной инфекцией. zdrav.nso.ru

12:18 17.12.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 354 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на четыре человека больше, чем сутками ранее, при этом выписали по выздоровлении 524 человека, что на 26 больше, чем за день до этого. Об этом 17 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Ленобласти за сутки выписали в 1,5 раза больше, чем выявили зараженных

12:19 17.12.2021 С 17 декабря в Мурманской области у посетителей торговых центров будут проверять сертификаты о вакцинации только один раз — на общем входе. Ранее повторные проверки проводились в каждом из торговых отделов, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Мурманской области ввели послабления при проверке медсертификатов

12:21 17.12.2021 В Амурской области перед новогодними праздниками обещают чаще контролировать, как соблюдаются противокоронавирусные ограничения в заведениях общественного питания. Ситуацию будет держать на личном контроле начальник амурского управления региональной безопасности и противодействия коррупции Евгений Ковтун. Подробности в материале: В Приамурье усилят проверки антиковидных ограничений в ресторанах и кафе

12:21 17.12.2021 В Саратовской области количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 17 декабря 4901 случай. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть мужчин и восемь женщин в возрасте от 65 до 89 лет. Об этом: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались 14 человек

12:24 17.12.2021 За сутки в Москве число выявленных заражений коронавирусом выросло на 2755 случаев. Об этом 17 декабря сообщили в столичном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 2755 заражений коронавирусом

12:26 17.12.2021 В Воронежской области подтверждён 521 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Сутками ранее в регионе были выявлены 532 новых пациента с коронавирусом. Читайте также: В Воронежской области за сутки выявлен 521 ковид-пациент

12:28 17.12.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 197 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 декабря. Днём ранее, 16 декабря, в регионе было зарегистрировано 198 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 тыс. 612 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 197 носителей коронавируса

12:31 17.12.2021 Мурманские власти разрешили кафе и ресторанам увеличить количество принимаемых посетителей. Подробности в материале: Мурманские власти ослабили антиковидные ограничения для общепита

12:34 17.12.2021 В Татарии вакцинировано от COVID-19 на 17 декабря 2 млн 251 тыс. 612 человек, за сутки прирост составил 6013 жителей. Полный курс иммунизации прошли 1 млн 857 тыс. 896 человек. Подробности в материале: В Татарии привили от COVID-19 более 2,25 млн человек

12:37 17.12.2021 В Калмыкии за последние сутки выявили 17 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 17 декабря. Столько же случаев заражения было зарегистрировано днём ранее. Читайте также: В Калмыкии за сутки подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом

12:37 17.12.2021 В Краснодарском крае подтверждено 613 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 708 новых заразившихся. Подробности в материале: На Кубани выявили 613 новых случаев заражения коронавирусом

12:41 17.12.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря. Это на девять случаев заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Ростовской области выявили ещё 646 случаев заражения коронавирусом

12:46 17.12.2021 В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 случая смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё 24 ковид-пациента

12:50 17.12.2021 За истекшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга были доставлены 448 пациентов, что на 25 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 17 декабря в городском оперштабе. Прирост госпитализации за сутки составил около 6%. Напомним, сутками ранее он составлял 9,5%, а двумя сутками ранее — 24%. Читайте также: В Петербурге замедлился темп прироста госпитализации с COVID-19

12:52 17.12.2021 В Ростовской области за последние сутки второй компонент антиковидной вакцины получили почти 4 тыс. человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря. Подробности в материале: Ещё 4 тыс. жителей Ростовской области привились антиковидной вакциной

12:54 17.12.2021 У двоих петербуржцев, которые вернулись после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Доминикане, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Читайте также: Двое петербуржцев привезли «Омикрон» из ОАЭ и Доминиканы

12:54 17.12.2021 В Чувашии продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения и по-прежнему каждые сутки регистрируют очередные летальные исходы. Подробности в материале: За сутки в Чувашии умерли 17 пациентов с коронавирусом

12:54 17.12.2021 За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 13 человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2793 пациента, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Вологодской области за сутки коронавирус унёс 13 жизней

12:59 17.12.2021 Вспышка коронавируса в одном из общежитий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе началась с иностранного студента. Первым студентом, заболевшим COVID-19 в этом общежитии, стал гражданин КНР. Читайте подробнее: Стало известно, из-за кого началась вспышка ковида в общежитии СПбГУ

13:00 17.12.2021 Около 385 тыс. гостей планируется принять на курортах Краснодарского края на новогодние праздники, об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: Кубань на новогодние праздники готова принять почти 400 тыс. гостей

13:01 17.12.2021 Вакцина «Спутник Лайт» [Дарья Драй © ИА REGNUM]

13:16 17.12.2021 Муниципалитеты Новосибирской области получили рекомендации по проведению новогодних утренников в образовательных организациях. В письмах говорится, что праздники для дошкольников и учеников должны пройти максимально безопасно, с разделением потоков детей, соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Читайте также: В новосибирских школах установили правила проведения новогодних утренников

13:22 17.12.2021 В столице Татарии с 18 декабря закрывают пять мобильных пунктов вакцинации. Один из них переходит с круглосуточного графика работы на дневной режим. График работы остальных пунктов вакцинации останется неизменным. Читайте подробнее: В Казани закрывают сразу несколько пунктов вакцинации

13:23 17.12.2021 В Ульяновской области зафиксированы новые летальные исходы от ковида. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли 12 ковидных больных

13:27 17.12.2021 В Ульяновской области суточное число выздоравливающих от ковида значительно превысило количество вновь заболевших. Подробности в материале: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 510 человек

13:32 17.12.2021 В России ведётся разработка единой вакцины, которая сможет защитить как от гриппа так и коронавирусной инфекции. Об этом 17 декабря сообщил директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В России разрабатывают единые вакцины от гриппа и коронавируса

13:34 17.12.2021 В Республике Карелия второй день подряд выявляется менее 200 инфицированных коронавирусом. За последние сутки выявлено 197 новых носителей, что на 14 больше чем днем ранее. Об этом: В Карелии второй день подряд выявляется менее 200 носителей коронавируса

13:36 17.12.2021 Для защиты от штамма коронавируса «Омикрон» важно соблюдать немедицинские меры защиты. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Мы видим, что «Омикрон», поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко призвал соблюдать защиту в условиях распространения «Омикрона»

13:36 17.12.2021 По состоянию на 17 декабря в Омской области выявлено 124 270 носителей коронавируса, в том числе 549 случаев заражения подтверждено за последние сутки. Об этом сообщили 17 декабря в региональном оперштабе. Читайте подробнее: В Омской области выявлено 549 новых носителей коронавируса

13:41 17.12.2021 609 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. Всего в регионе выявлено 192 899 случаев заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 609 носителей коронавируса

13:44 17.12.2021 У коронавирусной инфекции и старения могут быть одни и те же механизмы, на это указывают повреждения сосудов. Об этом молекулярный биолог Максим Скулачёв рассказал 17 декабря порталу Ura.ru. Он отметил, что с точки зрения патогенеза и вреда, причиняемого организму коронавирусом, его основная мишень — это сосуды и эндотелии, то есть тонкий слой клеток внутри сосудов. Повреждения при COVID-19 сравнимы с теми, что возникают при старении. Читайте также: Учёные заявили о сходстве механизма старения и COVID-19

13:47 17.12.2021 Первые 12 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот, говорится в аккаунте вакцины в Instagram. Подробности в материале: В гражданский оборот выпустили первые 12 тыс. доз «ЭпиВакКороны-Н»

13:51 17.12.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 393 случая. Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали ещё четырнадцать новосибирцев

13:57 17.12.2021 Родители дошкольников смогут посетить новогодние утренники в детских садах. «Проведение утренников разрешено в рамках одной дошкольной группы или одного класса с приглашением одного родителя на каждого ребенка», — уточнили в республиканском минобре. Подробности в материале: В Коми родителям дошкольников разрешили прийти на новогодние утренники

13:58 17.12.2021 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 17 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1452 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на190 случаев больше аналогичного показателя 16 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1262 человек, а днем ранее — у 1739 жителей Подмосковья. Читайте подробнее: В Подмосковье вновь растет заболеваемость COVID-19

13:59 17.12.2021 В Татарии с учётом снижения заболеваемости сократили на 50% коечный фонд для ковид-пациентов. Задействовано в настоящее время более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций переведена на штатный режим работы, заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Об этом: В Татарии сокращают количество коек для ковид-пациентов

13:59 17.12.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 60 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте также: Еще 60 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

14:02 17.12.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3708 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: На ИВЛ остаются более 60 новосибирцев с коронавирусом

14:04 17.12.2021 За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2721 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 558 611 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 620 908. Об этом: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровел 2721 человек

14:09 17.12.2021 Вакцинация трудовых мигрантов. zdrav.nso.ru

14:11 17.12.2021 В Екатеринбурге от работы отстранили более 50 водителей и кондукторов. Они отказались привиться от COVID-19, сообщают СМИ. Об этом: В Екатеринбурге отстранили от работы непривитых водителей и кондукторов

14:17 17.12.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 17 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 94 человека. Следом за Подольском идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 93 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 84 человек. Читайте подробнее: Подольск лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

14:18 17.12.2021 За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 195 человек, за весь период пандемии — у 59 594. Об этом сообщили 17 декабря в областном оперативном штабе. Подробности в материале: В Томской области выявили 195 новых носителей коронавируса

14:27 17.12.2021 В Нижегородской области по состоянию на 17 декабря выявили 667 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 638 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 225 108 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 667 случаев заражения COVID-19 за сутки

14:30 17.12.2021 За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 450 человек. Подробности в материале: В Нижегородской области от COVID-19 скончались ещё 28 жителей

14:34 17.12.2021 В Белгородской области 17 декабря выявлено 297 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Обновился рекорд по выздоровевшим — врачи выписали 734 пациента. В летальной статистике семь новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области выявили 297 новых ковид-пациентов

15:00 17.12.2021 Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, госпитализированных по-прежнему большое число. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко: Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19

15:05 17.12.2021 В Мордовии по состоянию на 17 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 125 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 085 случаев. Об этом: В Мордовии выявили ещё 122 случая заражения SARS-CoV-2

15:06 17.12.2021 В Рязанской области 17 декабря подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 59 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Читайте подробнее: В Рязанской области COVID-19 подтверждён у 59 тысяч жителей

15:08 17.12.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 971 человека. Читайте также: В Мордовии за сутки от COVID-19 скончались четыре человека

15:09 17.12.2021 В Марий Эл по состоянию на 17 декабря выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 327 случаев. Читайте также: Ещё 106 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Марий Эл

15:10 17.12.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 898 человек. Читайте подробнее: За сутки пятеро жителей Марий Эл скончались от COVID-19

15:18 17.12.2021 За последние сутки в Коми от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2494 человека, сообщает оперштаб. Читайте также: В Коми за сутки скончались 14 ковид-пациентов

15:18 17.12.2021 В Курганской области за сутки обнаружено 173 новых случаев заражения коронавирусом, из них 91 зарегистрирован в Кургане. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 175 случаев. Подробности в материале: За сутки в Курганской области выявили 173 носителя коронавируса

15:26 17.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 7069 исследований на коронавирус, из которых 193 дали положительный результат. Об этом 17 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 190 случаев заражения коронавирусом

15:29 17.12.2021 В Свердловской области за сутки выявили еще 629 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили уже более 190 тысяч заражений коронавирусом

15:33 17.12.2021 В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8989 смертельных исходов от COVID-19. Об этом: В Свердловской области COVID-19 погубил еще 32 человека

15:35 17.12.2021 В школах Оренбурга с 20 декабря возобновляются занятия в очном режиме. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Подробности в материале: Школьников Оренбурга возвращают к очному обучению

15:50 17.12.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 303 человек, четыре пациента скончались. Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 303 человек

15:51 17.12.2021 В Волгоградской области 17 декабря выявлен 371 новый носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. В летальную статистику внесли ещё 37 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 371 носителя коронавируса

15:52 17.12.2021 Свыше миллиона заявок подано на вакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. За последние сутки на прививки записались 2 323 человека. Такие данные 17 декабря озвучили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области вакцину от COVID-19 получил миллион жителей

15:56 17.12.2021 В Тюменской области предъявление медицинских сертификатов для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, баз отдыха и ряда других объектов переносится на 20 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Подробности в материале: Тюменские салоны красоты и ТРЦ можно посещать без медицинских сертификатов

15:59 17.12.2021 Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП. Читайте также: Путин указал на особенность штамма «Омикрон»

16:20 17.12.2021 В Пермском крае 16 декабря обнаружили ещё 652 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Об этом: В Прикамье выявили уже более 152 тыс. носителей коронавируса

16:47 17.12.2021 Лаборатория. © М. Денисов. Mos.ru

17:15 17.12.2021 В Туве, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 64 человека, в том числе 28 детей. За это же время выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Туве выявлено уже более 16,5 тыс. носителей коронавируса

17:21 17.12.2021 В Оренбургской области 16 декабря обнаружили ещё 214 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Оренбургской области выявили ещё 214 носителей коронавируса

17:30 17.12.2021 Ревакцинация «Спутником Лайт», если был привит «Спутником V», даст полную защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщил 17 декабря журналистам глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эта схема вакцинации «ещё порядка пяти-шести месяцев тому назад была предложена» Минздравом РФ. Об этом: Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» гарантирует защиту от «Омикрона»

18:50 17.12.2021 В Курганской области с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Читайте также: В Курганской области торговые центры разрешено посещать без документов

19:04 17.12.2021 Аппарат МСКТ. minzdrav.gov.ru

19:31 17.12.2021 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 58,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом: Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России

19:50 17.12.2021 Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом призывает регионы России нарастить темпы вакцинации в преддверии новогодних праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации перед Новым годом

20:25 17.12.2021 В Свердловской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов против COVID-19. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских. Читайте также: Студентов Свердловской области обязали привиться от COVID-19

21:37 17.12.2021 Плановую ревакцинацию от COVID-19 в военно-медицинских организациях Министерства обороны России прошли более 450 тысяч человек, сообщается в информационном бюллетене ведомства. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 в организациях Минобороны прошли 450 тысяч человек

21:42 17.12.2021 Жители Коми, перенесшие ковид, стали чаще умирать от образования тромбов. «В 2020 году в Коми зарегистрировано пять случаев смертности от тромбозов после перенесенного ковида, а в 2021 году — 13 случаев. Наибольшее число таких случаев за всю пандемию было в Сыктывкаре (четыре) и в Ухте (шесть)», — сообщает «КомиОнлайн». Читайте также: В Коми выросло число смертей от тромбозов

21:55 17.12.2021 Вакцинация медработников против COVID-19 в Приамурье. minzdrav.gov.ru

22:55 17.12.2021 В Ульяновской области вакцинация от COVID-19. med.ulgov.ru

03:30 18.12.2021 Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции на 17 декабря прошли 6 147 395 жителей Москвы, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Об этом: В Москве более 6,1 млн человек полностью привились от COVID-19

07:27 18.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 18 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6817 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 23 человека