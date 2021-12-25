Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости
В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения остаётся на прежнем уровне.
Читайте подробнее: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 304 человека
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая.
Читайте также: Шестеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки
В Ульяновской области скорректировали условия работы учреждений культуры, разрешив увеличить наполняемость залов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
Об этом: В Ульяновской области смягчили требования к работе кинотеатров
По состоянию на 17 декабря в Республике Алтай коронавирус выявлен у 24 944 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 36 случаев заражения.
Читайте также: В Республике Алтай подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал эпидемическую ситуацию в регионе стабильной, отметив снижение заболеваемости COVID-19. Однако глава региона предупредил, что расслабляться всё-таки рано.
Читайте подробнее: Хасиков: «Четвертая волна коронавируса практически не задела Калмыкию»
Суд в Башкирии отменил штраф пенсионерке за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом 17 декабря сообщает ИА «Башинформ». По информации издания, Стерлитамакский городской суд вновь рассмотрел дело в отношении пожилой женщины, которая пыталась проехать на междугороднем автобусе без документов, подтверждающих прохождение ею вакцинации от COVID-19, и была оштрафована за неповиновение требованиям полицейских.
Читайте подробнее: Суд в Башкирии отменил штраф пенсионерке за неповиновение полиции
Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Алтай. Об этом сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: От COVID-19 скончались ещё три жителя Республики Алтай
В Татарии с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли по состоянию на 17 декабря 1363 человека.
Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё четыре человека
В условиях пандемии коронавируса в Чувашии наблюдается «положительная тенденция», но важно её удержать. Но есть два «тревожащих фактора». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 декабря заявил на заседании оперативного штаба глава республики Олег Николаев.
Читайте также: Глава Чувашии выделил «два тревожащих фактора» в пандемию
В Тюменской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Читайте также: В Тюменской области растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли по состоянию на 17 декабря 4488 человек, в том числе 14 — за сутки.
Читайте также: В Пензенской области за сутки среди ковид-пациентов скончались 14 человек
Чаще всего у переболевших COVID-19 наблюдаются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, вероятно, так же будет и с вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом врач-кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в интервью радио Sputnik.
«Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов», — сказал Шугушев.
Об этом: Кардиолог рассказал о возможных осложнениях из-за штамма «Омикрон»
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 17 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6794 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Иркутской области скончались ещё 26 пациентов с COVID-19
В Чувашии перед новогодними праздниками усилят контроль за допуском посетителей в торговые центры по сертификатам о вакцинации, так как люди жалуются, что «проверка проводится формально».
Читайте также: Глава Чувашии пригрозил торговым центрам за «хулиганство»
В Ульяновской области возобновят проведение спортивных состязаний регионального уровня.
Читайте подробнее: В Ульяновской области разрешили проводить региональные соревнования
В Саратовской области за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 350 человек. Общее количество заражений по состоянию на 17 декабря достигло 128 548 случаев. Выздоровели всего 113 360 пациентов, за сутки выписали 591 человека.
Об этом: В Саратовской области за сутки ещё у 350 человек выявили коронавирус
Предприятиям общественного питания разрешили работать до 1:00 часа ночи в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства.
Согласно документу, заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей с 1:00 до 6:00 часа по местному времени.
Читайте также: В Самарской области барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 242 (+283 за минувшие сутки). Вместе с тем 80 423 пациента (+469 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.
Об этом: В Забайкалье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 320 человек. Об этом сообщили 17 декабря в оперштабе региона.
Читайте также: В Хакасии за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось
Количество петербуржцев, завершивших полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, уже превысило 2 млн 514 тыс. человек, сообщили в Смольном. Запас вакцины в городе — около 1 млн доз.
Читайте также: В Петербурге привились от COVID-19 более 2,5 млн человек
В Югре за сутки на 17 декабря обнаружен 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 197 чедовек.
Читайте подробнее: В Югре за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 17 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 105 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 965 случаев.
Об этом: В Удмуртии подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Порядка 700 сотрудников правоохранительных органов дополнительно планируют привлечь для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.
В Самарской области запрещено проводить массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. При этом в новогоднюю ночь граждане будут гулять на площадях, в парках и скверах.
Читайте также: В Самарской области сообщили о мерах по охране порядка в новогоднюю ночь
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3358 человек.
Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались восемь жителей Удмуртии
Ещё 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом сообщили 17 декабря в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.
Об этом: В Хакасии скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 декабря прививку от коронавируса сделали 662 514 человек. Второй компонент препарата получили 491 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: Около 492 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19
В Чувашии планируют тестировать на коронавирус всех участников мероприятий, которые будут проводиться в преддверии Нового года органами власти. Аналогичные рекомендации даны организациям всех форм собственности.
Читайте также: Чиновники в Чувашии будут тестировать на коронавирус участников мероприятий
В Севастополе подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в пресс-службе правительства города. Это на десять случаев меньше, чем было выявлено накануне, 16 декабря.
Об этом: В Севастополе подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом
Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал, как изменится число заболевших в столице в зависимости от того, какая доля жителей будет носить медицинские маски.
Читайте подробнее: Российский ученый назвал способ победить пандемию COVID-19
В Чувашии выявлены факты выдачи сертификатов о вакцинации без проведения прививок. Возбуждено уголовное дело, и устанавливается круг подозреваемых.
Об этом: Врача в Чувашии подозревают в выдаче сертификатов без вакцинации
В Кемеровской области? по данным на сегодня, 17 декабря, медицинскую помощь получает 6431 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Кузбассе выявили 80,5 тыс. носителей коронавируса
В тюменском моногоспитале по лечению COVID-19 в течение 2021 года скончались четыре роженицы и одна беременная женщина. Возраст пациенток — от 28 до 37 лет. Трое из скончавшихся были соматически здоровы, у одной — ожирение, у другой — ожирение и сахарный диабет. Двое детей у погибших родились живыми, один из них недоношенный, а в трёх случаях наступила внутриутробная гибель плода.
Читайте также: В Тюмени за год скончались четыре роженицы и одна беременная с COVID-19
Власти Камчатки в ближайшее время снимут введённые ковидные ограничения на межмуниципальном автобусном и авиационном транспорте.
Читайте подробнее: Власти Камчатки хотят отменить медсертификаты на транспорте
В Брянской области 17 декабря подтверждено 225 новых случаев заболевания COVID-19, что на один случай меньше предыдущих суток. Лаборатории региона провели уже более 1,2 млн исследований на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: Брянские лаборатории провели свыше 1,2 млн исследований на коронавирус
В Новосибирске началась подготовка к традиционному религиозному празднику Крещения Господня. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами города Сергей Куценко напомнил организаторам, что на территории Новосибирской области действуют антиковидные ограничения и необходимо соблюсти дополнительные организационные требования — по соблюдению дистанции, наличию медицинских масок и другое.
Подробности в материале: Власти Новосибирска начали готовиться к крещенским купаниям
В Республике Крым подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 203 новых случаях заражения.
Об этом: В Крыму скончались свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом
Новый прививочный пункт открывается во Владимирском областном театре драмы 17 декабря, об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга и. о. директора департамента здравоохранения региона Артём Осипов.
Читайте также: Во Владимирском театре драмы откроют прививочный пункт
В Алтайском крае по состоянию на 17 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 116 459 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4587 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.
Об этом: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привились менее пяти тысяч человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 17 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 75 (всего 4712). Это один из самых рекордных показателей за все время пандемии.
Об этом: Алтайский край поставил рекорд по числу детей, зараженных коронавирусом
496 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. Всего в регионе выявили 116 309 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 496 носителей коронавируса
В Омской области, по данным регионального минздрава на 17 декабря, в прививочной кампании против коронавируса приняли участие уже 986 783 человека, из них вторым компонентом вакцины привиты 751 358 человек.
В Забайкальском крае по состоянию на 17 декабря вакцинацию завершили только 500 911 человек (всего +13 239 человек за сутки) из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 556 875 человек (+7232 за сутки).
Подробности в материале: Забайкалье значительно повысило темпы вакцинации от COVID-19
В Челябинской области 16 декабря обнаружили ещё 607 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 607 носителей коронавируса
За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 27 743 случая. Об этом 17 декабря сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом: В России выявили свыше 27,7 тыс. новых заражений коронавирусом
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1080 человек. Об этом 17 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 скончались 1,08 тыс. человек
В Тюменской области за сутки обнаружено 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 303 случая.
Читайте также: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 302 человек
За истекшие сутки в Петербурге выявили 1984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 17 декабря в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки.
Читайте подробнее: В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 1984 человека
В Бурятии за минувшие сутки, 16 декабря, подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2317 человек.
Подробности в материале: Бурятия потеряла ещё семь пациентов с COVID-19
На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом, из них 10 — среди вахтовых работников. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 117 случаев.
Подробности в материале: На Ямале за сутки подтверждено 114 заражений коронавирусом
В Амурской области впервые за долгое время не зарегистрировано увеличения количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю. Реже на 4,5% стали болеть школьники, но растёт количество заразившихся детей до шести лет (на 2,5%).
Об этом: В Приамурье перестал расти уровень заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 36 человек. Об этом сообщили 17 декабря в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 36 ковид-пациентов
В Татарии по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 108 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 146 заболевших. Выздоровели за время пандемии 34 314 ковид-пациентов, скончались 1363 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 116 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре.
Читайте также: В Татарии за сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом
В Амурской области более 600 пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В стационарах для коронавирусных больных заняты 84% мест.
Читайте подробнее: Ковидные госпитали Приамурья заполнены на 84%
В Пензенской области по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 97 759 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 322. Выздоровели с начала пандемии 74 365 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 593 человека. Скончались всего 4488 пациентов с коронавирусом, из них 14 — за последние сутки.
Об этом: В Пензенской области коронавирус выявили ещё у 322 человек
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 354 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на четыре человека больше, чем сутками ранее, при этом выписали по выздоровлении 524 человека, что на 26 больше, чем за день до этого. Об этом 17 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Ленобласти за сутки выписали в 1,5 раза больше, чем выявили зараженных
С 17 декабря в Мурманской области у посетителей торговых центров будут проверять сертификаты о вакцинации только один раз — на общем входе. Ранее повторные проверки проводились в каждом из торговых отделов, сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Мурманской области ввели послабления при проверке медсертификатов
В Амурской области перед новогодними праздниками обещают чаще контролировать, как соблюдаются противокоронавирусные ограничения в заведениях общественного питания. Ситуацию будет держать на личном контроле начальник амурского управления региональной безопасности и противодействия коррупции Евгений Ковтун.
Подробности в материале: В Приамурье усилят проверки антиковидных ограничений в ресторанах и кафе
В Саратовской области количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 17 декабря 4901 случай. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть мужчин и восемь женщин в возрасте от 65 до 89 лет.
Об этом: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались 14 человек
За сутки в Москве число выявленных заражений коронавирусом выросло на 2755 случаев. Об этом 17 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 2755 заражений коронавирусом
В Воронежской области подтверждён 521 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Сутками ранее в регионе были выявлены 532 новых пациента с коронавирусом.
Читайте также: В Воронежской области за сутки выявлен 521 ковид-пациент
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 197 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 17 декабря. Днём ранее, 16 декабря, в регионе было зарегистрировано 198 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 тыс. 612 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 197 носителей коронавируса
Мурманские власти разрешили кафе и ресторанам увеличить количество принимаемых посетителей.
Подробности в материале: Мурманские власти ослабили антиковидные ограничения для общепита
В Татарии вакцинировано от COVID-19 на 17 декабря 2 млн 251 тыс. 612 человек, за сутки прирост составил 6013 жителей. Полный курс иммунизации прошли 1 млн 857 тыс. 896 человек.
Подробности в материале: В Татарии привили от COVID-19 более 2,25 млн человек
В Калмыкии за последние сутки выявили 17 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 17 декабря. Столько же случаев заражения было зарегистрировано днём ранее.
Читайте также: В Калмыкии за сутки подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 613 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 708 новых заразившихся.
Подробности в материале: На Кубани выявили 613 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря. Это на девять случаев заражения меньше, чем днём ранее.
Об этом: В Ростовской области выявили ещё 646 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 случая смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря.
Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё 24 ковид-пациента
За истекшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга были доставлены 448 пациентов, что на 25 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 17 декабря в городском оперштабе. Прирост госпитализации за сутки составил около 6%. Напомним, сутками ранее он составлял 9,5%, а двумя сутками ранее — 24%.
Читайте также: В Петербурге замедлился темп прироста госпитализации с COVID-19
В Ростовской области за последние сутки второй компонент антиковидной вакцины получили почти 4 тыс. человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря.
Подробности в материале: Ещё 4 тыс. жителей Ростовской области привились антиковидной вакциной
У двоих петербуржцев, которые вернулись после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Доминикане, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Читайте также: Двое петербуржцев привезли «Омикрон» из ОАЭ и Доминиканы
В Чувашии продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения и по-прежнему каждые сутки регистрируют очередные летальные исходы.
Подробности в материале: За сутки в Чувашии умерли 17 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 13 человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2793 пациента, сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Вологодской области за сутки коронавирус унёс 13 жизней
Вспышка коронавируса в одном из общежитий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе началась с иностранного студента. Первым студентом, заболевшим COVID-19 в этом общежитии, стал гражданин КНР.
Читайте подробнее: Стало известно, из-за кого началась вспышка ковида в общежитии СПбГУ
Около 385 тыс. гостей планируется принять на курортах Краснодарского края на новогодние праздники, об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации региона.
Читайте подробнее: Кубань на новогодние праздники готова принять почти 400 тыс. гостей
Муниципалитеты Новосибирской области получили рекомендации по проведению новогодних утренников в образовательных организациях. В письмах говорится, что праздники для дошкольников и учеников должны пройти максимально безопасно, с разделением потоков детей, соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.
Читайте также: В новосибирских школах установили правила проведения новогодних утренников
В столице Татарии с 18 декабря закрывают пять мобильных пунктов вакцинации. Один из них переходит с круглосуточного графика работы на дневной режим. График работы остальных пунктов вакцинации останется неизменным.
Читайте подробнее: В Казани закрывают сразу несколько пунктов вакцинации
В Ульяновской области зафиксированы новые летальные исходы от ковида.
Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли 12 ковидных больных
В Ульяновской области суточное число выздоравливающих от ковида значительно превысило количество вновь заболевших.
Подробности в материале: В Ульяновской области переболели ковидом ещё 510 человек
В России ведётся разработка единой вакцины, которая сможет защитить как от гриппа так и коронавирусной инфекции. Об этом 17 декабря сообщил директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В России разрабатывают единые вакцины от гриппа и коронавируса
В Республике Карелия второй день подряд выявляется менее 200 инфицированных коронавирусом. За последние сутки выявлено 197 новых носителей, что на 14 больше чем днем ранее.
Об этом: В Карелии второй день подряд выявляется менее 200 носителей коронавируса
Для защиты от штамма коронавируса «Омикрон» важно соблюдать немедицинские меры защиты. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Мы видим, что «Омикрон», поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны», — сказал Мурашко.
Читайте подробнее: Мурашко призвал соблюдать защиту в условиях распространения «Омикрона»
По состоянию на 17 декабря в Омской области выявлено 124 270 носителей коронавируса, в том числе 549 случаев заражения подтверждено за последние сутки. Об этом сообщили 17 декабря в региональном оперштабе.
Читайте подробнее: В Омской области выявлено 549 новых носителей коронавируса
609 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. Всего в регионе выявлено 192 899 случаев заражения этой инфекцией.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили 609 носителей коронавируса
У коронавирусной инфекции и старения могут быть одни и те же механизмы, на это указывают повреждения сосудов. Об этом молекулярный биолог Максим Скулачёв рассказал 17 декабря порталу Ura.ru.
Он отметил, что с точки зрения патогенеза и вреда, причиняемого организму коронавирусом, его основная мишень — это сосуды и эндотелии, то есть тонкий слой клеток внутри сосудов. Повреждения при COVID-19 сравнимы с теми, что возникают при старении.
Читайте также: Учёные заявили о сходстве механизма старения и COVID-19
Первые 12 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот, говорится в аккаунте вакцины в Instagram.
Подробности в материале: В гражданский оборот выпустили первые 12 тыс. доз «ЭпиВакКороны-Н»
В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 393 случая.
Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали ещё четырнадцать новосибирцев
Родители дошкольников смогут посетить новогодние утренники в детских садах.
«Проведение утренников разрешено в рамках одной дошкольной группы или одного класса с приглашением одного родителя на каждого ребенка», — уточнили в республиканском минобре.
Подробности в материале: В Коми родителям дошкольников разрешили прийти на новогодние утренники
Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 17 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1452 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на190 случаев больше аналогичного показателя 16 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1262 человек, а днем ранее — у 1739 жителей Подмосковья.
Читайте подробнее: В Подмосковье вновь растет заболеваемость COVID-19
В Татарии с учётом снижения заболеваемости сократили на 50% коечный фонд для ковид-пациентов. Задействовано в настоящее время более 3,5 тыс. коек. Часть медицинских организаций переведена на штатный режим работы, заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
Об этом: В Татарии сокращают количество коек для ковид-пациентов
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 60 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.
Читайте также: Еще 60 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3708 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: На ИВЛ остаются более 60 новосибирцев с коронавирусом
За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2721 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 558 611 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 620 908.
Об этом: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровел 2721 человек
В Екатеринбурге от работы отстранили более 50 водителей и кондукторов. Они отказались привиться от COVID-19, сообщают СМИ.
Об этом: В Екатеринбурге отстранили от работы непривитых водителей и кондукторов
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 17 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 94 человека. Следом за Подольском идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 93 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 84 человек.
Читайте подробнее: Подольск лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 195 человек, за весь период пандемии — у 59 594. Об этом сообщили 17 декабря в областном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Томской области выявили 195 новых носителей коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 17 декабря выявили 667 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 638 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 225 108 случаев.
Читайте также: В Нижегородской области выявили 667 случаев заражения COVID-19 за сутки
За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 35 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 450 человек.
Подробности в материале: В Нижегородской области от COVID-19 скончались ещё 28 жителей
В Белгородской области 17 декабря выявлено 297 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Обновился рекорд по выздоровевшим — врачи выписали 734 пациента. В летальной статистике семь новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области выявили 297 новых ковид-пациентов
Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19, госпитализированных по-прежнему большое число. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом: Мурашко: Россия полностью не вышла из четвертой волны COVID-19
В Мордовии по состоянию на 17 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 125 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 085 случаев.
Об этом: В Мордовии выявили ещё 122 случая заражения SARS-CoV-2
В Рязанской области 17 декабря подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 59 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.
Читайте подробнее: В Рязанской области COVID-19 подтверждён у 59 тысяч жителей
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 971 человека.
Читайте также: В Мордовии за сутки от COVID-19 скончались четыре человека
В Марий Эл по состоянию на 17 декабря выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 327 случаев.
Читайте также: Ещё 106 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Марий Эл
В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 898 человек.
Читайте подробнее: За сутки пятеро жителей Марий Эл скончались от COVID-19
За последние сутки в Коми от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2494 человека, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Коми за сутки скончались 14 ковид-пациентов
В Курганской области за сутки обнаружено 173 новых случаев заражения коронавирусом, из них 91 зарегистрирован в Кургане. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 175 случаев.
Подробности в материале: За сутки в Курганской области выявили 173 носителя коронавируса
В Армении за последние сутки медики провели 7069 исследований на коронавирус, из которых 193 дали положительный результат. Об этом 17 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Читайте также: В Армении за сутки выявили более 190 случаев заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявили еще 629 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили уже более 190 тысяч заражений коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки еще 32 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8989 смертельных исходов от COVID-19.
Об этом: В Свердловской области COVID-19 погубил еще 32 человека
В школах Оренбурга с 20 декабря возобновляются занятия в очном режиме. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Подробности в материале: Школьников Оренбурга возвращают к очному обучению
За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 303 человек, четыре пациента скончались.
Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 303 человек
В Волгоградской области 17 декабря выявлен 371 новый носитель коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. В летальную статистику внесли ещё 37 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили ещё 371 носителя коронавируса
Свыше миллиона заявок подано на вакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. За последние сутки на прививки записались 2 323 человека. Такие данные 17 декабря озвучили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Белгородской области вакцину от COVID-19 получил миллион жителей
В Тюменской области предъявление медицинских сертификатов для посещения крупных торговых центров, салонов красоты, баз отдыха и ряда других объектов переносится на 20 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Подробности в материале: Тюменские салоны красоты и ТРЦ можно посещать без медицинских сертификатов
Способность быстро распространяться — это особенность нового штамма коронавируса «Омикрон», заявил 17 декабря российский президент Владимир Путин на съезде РСПП.
Читайте также: Путин указал на особенность штамма «Омикрон»
В Пермском крае 16 декабря обнаружили ещё 652 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Об этом: В Прикамье выявили уже более 152 тыс. носителей коронавируса
В Туве, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 64 человека, в том числе 28 детей. За это же время выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Туве выявлено уже более 16,5 тыс. носителей коронавируса
В Оренбургской области 16 декабря обнаружили ещё 214 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Оренбургской области выявили ещё 214 носителей коронавируса
Ревакцинация «Спутником Лайт», если был привит «Спутником V», даст полную защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщил 17 декабря журналистам глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эта схема вакцинации «ещё порядка пяти-шести месяцев тому назад была предложена» Минздравом РФ.
Об этом: Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» гарантирует защиту от «Омикрона»
В Курганской области с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно приостановлены требования о предоставлении документов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Читайте также: В Курганской области торговые центры разрешено посещать без документов
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 58,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом призывает регионы России нарастить темпы вакцинации в преддверии новогодних праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте также: Голикова призвала регионы нарастить темпы вакцинации перед Новым годом
В Свердловской области введена обязательная вакцинация совершеннолетних студентов против COVID-19. Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.
Читайте также: Студентов Свердловской области обязали привиться от COVID-19
Плановую ревакцинацию от COVID-19 в военно-медицинских организациях Министерства обороны России прошли более 450 тысяч человек, сообщается в информационном бюллетене ведомства.
Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 в организациях Минобороны прошли 450 тысяч человек
Жители Коми, перенесшие ковид, стали чаще умирать от образования тромбов.
«В 2020 году в Коми зарегистрировано пять случаев смертности от тромбозов после перенесенного ковида, а в 2021 году — 13 случаев. Наибольшее число таких случаев за всю пандемию было в Сыктывкаре (четыре) и в Ухте (шесть)», — сообщает «КомиОнлайн».
Читайте также: В Коми выросло число смертей от тромбозов
Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции на 17 декабря прошли 6 147 395 жителей Москвы, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Об этом: В Москве более 6,1 млн человек полностью привились от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 18 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6817 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 23 человека
Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда инфицированный «Омикрон"-штаммом наиболее заразен для окружающих.
Председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов считает, что больше всего инфицировать других людей зараженный может за день-два до появления симптомов.
На этом этапе концентрация выделения вируса максимальна. Он распространяется не только при кашле, чихании, но и при обычном разговоре.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года ограничить въезд на территорию России:
МИД РФ.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 513 (+271 за минувшие сутки).
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек
В ХМАО-Югре 17 декабря обнаружили ещё 203 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Челябинской области 17 декабря выявили ещё 604 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 604 носителя коронавируса
В Алтайском крае по состоянию на 18 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 121 281 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4822 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.
Об этом: Алтайский край не смог нарастить темпы вакцинации от COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 18 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 84 (всего 4796). Это рекорд за всё время пандемии.
Подробности в материале: Алтайский край поставил новый рекорд по заражению детей коронавирусом
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Комик заболел ещё 9 декабря. Тогда он пожаловался на кашель и слабость. Но со временем его состояние ухудшилось. И врачи решили поместить Батрутдинова в стационар.
Там провели КТ, которая показала 25−50 процентов поражения лёгких. Состояние бывшего героя «Холостяка» оценивают как среднетяжёлое. Он всё ещё находится в больнице.
Тимура Батрутдинова — резидента Comedy Club, российского комедийного актёра и телеведущего, бывшего участника КВН — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом 18 декабря сообщает Telegram-канал Mash.
Подробности в материале: Резидента Comedy Club Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
В Красноярском крае за последние сутки выявили 655 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 165 571. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также: В Красноярском крае по суточным заражениям COVID-19 впереди вновь Ачинск
К 18 декабря в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.
🔸Москва — 2283
🔸Санкт-Петербург — 1997
🔸Московская область — 1683
🔸Краснодарский край — 749
🔸Красноярский край — 655
🔸Пермский край — 642
🔸Нижегородская область — 639
🔸Ростовская область — 639
🔸Свердловская область — 626
🔸Челябинская область — 607
🔸Самарская область — 593
🔸Иркутская область — 588
🔸Омская область — 538
🔸Воронежская область — 519
🔸Алтайский край — 500
🔸Республика Башкортостан — 493
🔸Хабаровский край — 480
🔸Ставропольский край — 462
🔸Приморский край — 458
🔸Новосибирская область — 390
🔸Волгоградская область — 366
🔸Ленинградская область — 355
🔸Кемеровская область — 354
🔸Саратовская область — 344
🔸Тверская область — 332
🔸Вологодская область — 327
🔸Липецкая область — 321
🔸Пензенская область — 313
🔸Архангельская область — 303
🔸Ульяновская область — 302
🔸Тюменская область — 299
🔸Белгородская область — 293
🔸Владимирская область — 287
🔸Забайкальский край — 283
🔸Ярославская область — 264
🔸Амурская область — 261
🔸Астраханская область — 236
🔸Кировская область — 233
🔸Тульская область — 233
🔸Республика Коми — 229
🔸Орловская область — 228
🔸Республика Бурятия — 228
🔸Брянская область — 227
🔸Смоленская область — 225
🔸Оренбургская область — 212
🔸Тамбовская область — 207
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 203
🔸Калужская область — 201
🔸Республика Карелия — 197
🔸Рязанская область — 197
🔸Ивановская область — 194
🔸Томская область — 192
🔸Республика Крым — 191
🔸Калининградская область — 187
🔸Новгородская область — 179
🔸Республика Саха (Якутия) — 178
🔸Курганская область — 173
🔸Курская область — 171
🔸Псковская область — 170
🔸Мурманская область — 170
🔸Республика Дагестан — 156
🔸Сахалинская область — 154
🔸Костромская область — 140
🔸Республика Хакасия — 130
🔸Республика Мордовия — 119
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 115
🔸Севастополь — 112
🔸Республика Чувашия — 112
🔸Республика Марий Эл — 108
🔸Удмуртская Республика — 107
🔸Республика Адыгея — 97
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 95
🔸Республика Татария — 86
🔸Республика Ингушетия — 85
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 77
🔸Чеченская Республика — 74
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 68
🔸Камчатский край — 50
🔸Республика Алтай — 36
🔸Еврейская автономная область — 33
🔸Магаданская область — 29
🔸Республика Калмыкия — 17
🔸Республика Тыва — 16
🔸Ненецкий автономный округ — 9
🔸Чукотский автономный округ — 3
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.
Оперштаб Москвы.
В Москве выявлено 2283 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 811 человек, скончались 79 пациентов.
На ИВЛ находятся 552 человека.
В городе выздоровели ещё 2936 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 831 571.
Оперштаб Москвы.
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 18 декабря 2021 года
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе.
❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе
☑️Москва +2755/2 000 067 (72,2%)
☑️Санкт-Петербург +1997/827 293 (77,3%)
☑️Московская область +1683/622 591 (75,3%)
☑️Краснодарский край +749/111 923 (49,4%)
☑️Красноярский край +655/165 571 (55,7%)
☑️Пермский край +642/152 992 (56,7%)
☑️Нижегородская область +639/225 747 (58%) и Ростовская область +639/187 249 (57,8%)
☑️Свердловская область +626/191 243 (53,5%)
☑️Челябинская область +607/138 153 (51,4%)
☑️Самарская область +593/193 492 (62,7%).
Цитата канала «16 негритят».
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 18 декабря 2021 года
(формируется по абсолютным значениям смертей).
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии.
☑️Москва +79/35 805
☑️Санкт-Петербург +71/27 262
☑️Московская область +54/11 436
☑️Воронежская область +40/6509
☑️Свердловская область +35/9024, Красноярский край +35/8134, Волгоградская область +35/5229
☑️Ставропольский край +32/5762
☑️Алтайский край +28/6240, Челябинская область +28/5668
☑️Башкирия +26/4121
☑️Ростовская область +25/9294
☑️Краснодарский край +24/9478, Нижегородская область +24/9474, Крым +24/4038
Цитата канала «16 негритят».
За минувшие сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, на ИВЛ — 552 человека. Об этом 18 декабря сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ.
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 201 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 18 декабря. Днём ранее, 17 декабря, в регионе было зарегистрировано 197 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 тыс. 813 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 201 носитель коронавируса
В Красноярском крае за последние сутки скончались ещё 35 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.
Об этом: В Красноярском крае за сутки умерли ещё 35 пациентов с COVID-19
Российские медики подтвердили 27 435 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 18 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Прирост новых случаев COVID-19 в России держался выше отметки в 27,5 тыс. с 9 октября 2021 года. Пик заражаемости пришёлся на начало ноября — несколько дней суточный прирост новых случаев превышал отметку в 40 тыс.
Об этом: В РФ впервые с октября выявили менее 27,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
За истекшие сутки в России зарегистрировано 1076 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. 18 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
17 декабря в оперативном штабе сообщали о 1080 смертях от COVID-19. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в России держалась выше отметки в 1100 случаев с конца октября 2021 года.
Подробности в материале: В России за сутки умерли 1076 пациентов с COVID-19
Смертность от COVID-19 за сутки в Петербурге возросла на восемь случаев — в городе скончался еще 71 пациент. Это соответствует уровню смертности в конце ноября, после которого наблюдался спад. Всего в регионе жертвами болезни стали 27 262 человека.
Читайте также: Смертность от ковида в Петербурге выросла до уровня конца ноября
В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 декабря, за прошедшие сутки выявлен 351 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 354 случая.
Читайте также: В Кузбассе за сутки выявили более 350 новых носителей коронавируса
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6522 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Более 6,5 тыс. кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь
В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 390 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 385 случаев.
Подробности в материале: Новосибирская область потеряла ещё 16 пациентов с коронавирусом
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3652 пациента, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В реанимацию из-за коронавируса попали 333 новосибирца
Ещё 639 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 декабря. Это на семь случаев заражения меньше, чем накануне.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки выявили 639 носителей коронавируса
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 25 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 декабря.
Читайте подробнее: Ещё 25 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса
В Туве по данным на сегодня, 18 декабря, за последние сутки выздоровело 55 человек, в том числе 20 детей. За это же время выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Туве в тяжёлом состоянии находится 58 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области лечение от COVID-19 получают 14 782 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 декабря.
Подробности в материале: В Ростовской области почти 15 тыс. пациентов лечатся от COVID-19
В Калмыкии за последние сутки подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 18 декабря. Это на один случай заражения больше, чем накануне.
Подробности в материале: Ещё 18 жителей Калмыкии заразились коронавирусом
В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди ковид-пациентов, находящихся на лечении. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 декабря.
Об этом: Ещё два жителя Калмыкии не смогли победить COVID-19
В Ростовской области за последние сутки завершили вакцинацию от COVID-19 более трёх тысяч человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 18 декабря.
Читайте также: Ещё 3 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19
В Забайкальском крае по состоянию на 18 декабря вакцинацию завершили только 501 354 человека (всего +443 человек за сутки) из более одного миллиона граждан.
Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 вакцинированы менее двух тысяч человек
В Новосибирской области одним компонентом вакцины от коронавируса привиты 200 беременных женщин. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Читайте подробнее: В Новосибирской области от COVID-19 привились всего 200 беременных женщин
В Кемеровской области за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрировано 29,7 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Об этом: Почти 30 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
В Кемеровской области за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрировано 2493 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 3,4% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Об этом: В Кузбассе уровень заболеваемости СОVID-19 на 3,4% ниже, чем неделей ранее
В Кемеровской области на фоне снижения заболеваемости COVID-19 снизилось и количество обращений пациентов в «красные зоны» поликлиник. Это даёт возможность амбулаторно-поликлинической сети вернуться к прежнему режиму работы, сообщили в минздраве региона.
Подробности в материале: Кузбасские поликлиники возвращаются к стандартному графику работы
Новый штамм коронавируса «Омикрон» могут тяжело перенести те, кто ни разу не болел COVID-19 и не привился. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с URA.RU.
Об этом: Ученый сообщил, для кого штамм «Омикрон» наиболее опасен
В Пермском крае 17 декабря обнаружили ещё 642 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Прикамье выявили ещё 642 носителя коронавируса
В Ямало-Ненецком АО 17 декабря выявили 115 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: На Ямале обнаружили ещё 115 носителей коронавируса
В Тюменской области 17 декабря зафиксировали 299 носителей коронавируса. Эти данные 18 декабря приводит оперштаб.
Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 299 носителей коронавируса
В Курганской области 17 декабря выявили 170 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Курганской области выявили ещё 170 носителей коронавируса
В Оренбургской области 17 декабря зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 212 носителей коронавируса
В Свердловской области 17 декабря обнаружили ещё 626 случаев заражения коронавирусом. Из них 130 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Читайте также: В Свердловской области выявили уже более 191 тыс. носителей коронавируса
В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 35 человек. Об этом 18 декабря сообщает среднеуральский оперштаб.
Подробности в материале: В Свердловской области COVID-19 погубил уже более 9 тыс. человек
Больные COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте также: Врач Мясников рассказал, чего нельзя делать при COVID-19
Кинокомпозитор Алексей Карпов умер на 59-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщил 18 декабря член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.
Читайте также: Ушел из жизни композитор Алексей Карпов
Более 546 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 18 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Об этом: В России за сутки провели 546 тыс. тестов на SARS-CoV-2
Официальный представитель ВОЗ уточнила, что процесс оценки российской вакцины продолжается, в настоящее время изучается техническое досье на «Спутник V».
Об этом: В ВОЗ назвали причину задержки регистрации российской вакцины «Спутник V»
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 782 (+269 за минувшие сутки).
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек
Ученые Российской академии наук (РАН) оценили версию о возможном создании нового штамма коронавируса «Омикрон» биохакерами.
Читайте также: В РАН оценили гипотезу о создании штамма «Омикрон» биохакерами
В Алтайском крае по состоянию на 19 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 125 729 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4448 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.
Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 19 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 86 (всего 4882). Это рекорд за всё время пандемии.
Об этом: Алтай обновил рекорд по числу заражённых коронавирусом детей
В Челябинской области 18 декабря обнаружили 592 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Челябинской области выявили уже более 140 тыс. носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 19 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6844 человека, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 27 человек
В Забайкальском крае по состоянию на 19 декабря вакцинацию завершили только 502 225 человек (всего +871 человек за сутки) из более, чем одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 559 005 человек (+880 за сутки).
Читайте подробнее: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привились менее двух тысяч человек
К 19 декабря 2021 года России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 023 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 655 человек.
🔸Москва — 3013
🔸Санкт-Петербург — 1955
🔸Московская область — 1825
🔸Краснодарский край — 765
🔸Красноярский край — 650
🔸Нижегородская область — 636
🔸Пермский край — 635
🔸Ростовская область — 629
🔸Свердловская область — 621
🔸Челябинская область — 604
🔸Самарская область — 588
🔸Иркутская область — 586
🔸Омская область — 521
🔸Воронежская область — 512
🔸Алтайский край — 498
🔸Республика Башкортостан — 491
🔸Хабаровский край — 477
🔸Ставропольский край — 465
🔸Приморский край — 454
🔸Новосибирская область — 382
🔸Ленинградская область — 357
🔸Волгоградская область — 357
🔸Кемеровская область — 351
🔸Саратовская область — 341
🔸Тверская область — 329
🔸Вологодская область — 316
🔸Липецкая область — 315
🔸Пензенская область — 309
🔸Архангельская область — 305
🔸Ульяновская область — 299
🔸Тюменская область — 298
🔸Владимирская область — 290
🔸Белгородская область — 284
🔸Забайкальский край — 271
🔸Ярославская область — 262
🔸Амурская область — 257
🔸Астраханская область — 242
🔸Кировская область — 231
🔸Тульская область — 230
🔸Республика Бурятия — 224
🔸Орловская область — 223
🔸Брянская область — 223
🔸Республика Коми — 220
🔸Смоленская область — 220
🔸Тамбовская область — 209
🔸Оренбургская область — 209
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 199
🔸Ивановская область — 195
🔸Калужская область — 195
🔸Рязанская область — 190
🔸Калининградская область — 189
🔸Томская область — 188
🔸Республика Карелия — 182
🔸Новгородская область — 176
🔸Республика Крым — 176
🔸Курская область — 171
🔸Курганская область — 170
🔸Псковская область — 168
🔸Мурманская область — 167
🔸Республика Дагестан — 157
🔸Сахалинская область — 153
🔸Костромская область — 133
🔸Республика Хакасия — 127
🔸Республика Саха (Якутия) — 118
🔸Удмуртская Республика — 115
🔸Республика Мордовия — 114
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 113
🔸Севастополь — 111
🔸Республика Марий Эл — 106
🔸Республика Чувашия — 106
🔸Республика Адыгея — 96
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 95
🔸Республика Татарстан — 94
🔸Республика Ингушетия — 80
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 77
🔸Чеченская Республика — 72
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 66
🔸Камчатский край — 49
🔸Еврейская автономная область — 34
🔸Республика Алтай — 32
🔸Магаданская область — 30
🔸Республика Калмыкия — 18
🔸Республика Тыва — 18
🔸Ненецкий автономный округ — 8
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.
Оперштаб в Москвы.
В Москве на 19 декабря выявлено 3013 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 717 человек, скончался 81 пациент.
На ИВЛ находится 531 человек. В городе выздоровел ещё 2661 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 834 232.
Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%.
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 351 случай.
Читайте также: Кузбасс потерял ещё пять пациентов с коронавирусом
Медики выявили 27 967 новых случаев COVID-19 в России за истекшие сутки. 19 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 27 434 новых случаях COVID-19. Суточная заражаемость держится ниже отметки в 28 тыс. новых случаев с 17 декабря.
Читайте также: В России подтвердили почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6600 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Кузбассе 6,6 тыс. пациентов с COVID-19 получают медицинскую помощь
В российских медицинских учреждениях зафиксировали 1023 смерти от COVID-19 за истекшие сутки. 19 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Москве (81), Санкт-Петербурге (67) и Московской области (55). Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 1076 смертях пациентов с COVID-19.
Читайте подробнее: От COVID-19 в России за сутки умерли 1023 человека
Ещё 629 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 19 декабря. Это на десять случаев заражения меньше, чем накануне.
Подробности в материале: Ещё 629 жителей Ростовской области заразились коронавирусом
Ростовские медики за последние сутки не смогли спасти ещё 20 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 декабря.
Читайте подробнее: Ростовская область потеряла ещё 20 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки, 18 декабря, в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 19 декабря передает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В России — минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 195 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 декабря. Днём ранее, 18 декабря, в регионе был зарегистрирован 201 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 тыс. 008 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 195 носителей коронавируса
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки, выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 390 случаев.
Подробности в материале: Жертвой коронавируса стал 36-летний новосибирец
В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привили менее 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 декабря.
Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки от COVID-19 привили менее 3 тыс. человек
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3708 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали более 40 детей
В Ростовской области лечение в стационарах и амбулаторно получают 14 670 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 декабря.
Читайте также: В Ростовской области снижается число пациентов с COVID-19
Выплаты медикам, которые будут работать в выходные дни, рассчитают по двойному тарифу, заявил глава Минтруда России.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 19 декабря, выступая с посланием региональному парламенту, предложил учредить ежегодную краевую премию для медиков.
Подробности в материале: Забайкалье предложило учредить краевую COVID-премию для медиков
В Калмыкии за последние сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.
Подробности в материале: В Калмыкии выявили ещё 17 носителей коронавируса
В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 декабря.
Читайте подробнее: Калмыкия потеряла ещё одного пациента с коронавирусом
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что медикам за работу в выходные дни рассчитают выплаты по двойному тарифу. Об этом 19 декабря передает ТАСС.
Читайте подробнее: Российским медикам пообещали выплаты по двойному тарифу
В Забайкалье сначала 2021 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми гепатитами, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), гонококковой инфекцией, острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.
Читайте подробнее: Забайкальцы стали чаще болеть гепатитами и реже — гриппом
Высокая смертность от COVID-19 является трагедией, которая в том числе гнетет и президента РФ Владимира Путина. Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».
Читайте подробнее: Высокая смертность от COVID-19 это трагедия, которая гнетет Путина — Песков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 декабря назвала условие закрытия границ России.
Подробности в материале: Роспотребнадзор назвал условие закрытия границ страны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 декабря, что ВОЗ может признать вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» (телеканал «Россия-1»).
Об этом: Песков: ВОЗ признает «Спутник V» в ближайшие месяцы
Проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз. Об этом 19 декабря сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
Подробности в материале: Гинцбург: ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечное число раз
Камаль Хейдари — заместитель министра здравоохранения Ирана — заявил 19 декабря, что в стране зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом передает ISNA.
Читайте подробнее: В Иране выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон»
Версия искусственного происхождения «Омикрона» — нового штамма коронавируса — не даёт покоя ни вирусологам, ни соцсетям. Очередная волна комментариев прокатилась после того, как учёные Виталий Зверев и Сергей Нетесов назвали её маловероятной, тогда как Пётр Чумаков допустил, что новый вариант коронавируса может оказаться «живой вакциной», созданной биохакерами. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения в интернете.
«Заткнуть глотки всем этим «вирусологам». Сами ни хрена не знают, а людей будоражат и еще СМИ им помогают», — негодует житель Краснодара.
«Российский вирусолог заявил, что он вирусолог!» — иронизирует Дмитрий Гришин.
«Эта пандемия уже всех достала», — сокрушается Елена Прокопьева.
Читайте подробнее: Вирусологи спорят, откуда взялся «Омикрон». Сеть: «Сами ни хрена не знают»
Сотрудники администрации президента РФ и их родственники умирают от коронавируса. Об этом 19 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Читайте подробнее: Песков рассказал о смертях от COVID-19 в администрации президента РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о стоимости лечения одного больного COVID-19 в стационаре столицы.
Читайте также: Собянин: лечение больного COVID-19 в стационаре обходится в 240 тыс. рублей
Некоторые пациенты в Москве, которые ранее заразились коронавирусом, потеряли слух, а некоторые — зрение. Об этом сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1» главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.
«У нас были пациенты, которые теряли слух, — сказала Лысенко. — У нас были пациенты, которые потеряли зрение».
Читайте также: В Москве рассказали о терявших слух и зрение пациентах с COVID-19
Технологии центра им. Гамалеи позволяют при необходимости создавать новые варианты вакцин за несколько недель, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Читайте подробнее: Гинцбург заявил, что «Спутник V» можно обновить за пару недель
Около трех месяцев займут исследования вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщил 19 декабря в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в Министерство здравоохранения РФ уже подан пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей.
Читайте подробнее: Гинцбург назвал вероятные сроки исследования вакцины для детей 6−11 лет
Власти РФ изучают международный опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом 19 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».
Читайте также: Попова: Россия изучает опыт по вопросу штрафов за отказ от вакцинации
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата от осложнений у пациентов, перенесших COVID-19. О этом он заявил 19 декабря в эфире телеканала «Россия 1».
Читайте также: Новый препарат от осложнений после COVID-19 проходит вторую стадию
В Пермском крае 18 декабря зафиксировали 635 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Прикамье выявили уже более 153 тыс. носителей коронавируса
В Ямало-Ненецком АО 18 декабря зафиксировали 113 случаев заражения коронавирусом. А всего их уже 60 812, сообщает окружной Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 113 носителей коронавируса
В Югре 18 декабря зарегистрировали 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 декабря сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Югре выявили ещё 199 носителей коронавируса
В Свердловской области 18 декабря обнаружили ещё 621 заразившегося коронавирусом. Из них 148 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили ещё 621 случай COVID-19
В Тюменской области 18 декабря обнаружили ещё 298 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 19 декабря сообщает оперштаб.
Об этом: В Тюменской области выявили ещё 298 заражений коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки зарегистрировано 4659 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Оренбургской области 18 декабря обнаружили 209 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 209 носителей коронавируса
В Туве по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки выздоровели 34 человека с коронавирусом, в том числе пять детей. За это же время было выявлено 15 новых случаев заражения.
Об этом: В Туве за сутки выявили 15 новых носителей коронавируса
В Туве от коронавируса первым компонентом вакцинировано 156 270 человек, в том числе однокомпонентным «Спутником Лайт» — 48 380 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Читайте подробнее: В Туве полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 96 тысяч человек
Более 560 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 19 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
«За последние сутки проведено 563 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 декабря остаются 1 544 375 человек».
Читайте также: В России за сутки провели 563 тыс. тестов на SARS-CoV-2
В Москве был продлён с шести до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выданных переболевшим COVID-19. В то же время был сокращён с трёх календарных дней до двух срок действия QR-кодов, выданных на основе ПЦР-тестирования.
Читайте подробнее: В Москве продлён срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19
На 20 декабря две школы находятся на карантине по ОРВИ. По коронавирусной инфекции закрыто 27 классов в 15 школах. На дистанционном обучении находится 561 ученик.
Читайте также: На Камчатке на дистанционном обучении находятся более 500 учеников
На Камчатке с 21 декабря предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации на транспорте будет отменено.
Читайте подробнее: На Камчатке отменили медицинские сертификаты на транспорте
На 20 декабря в регионе зарегистрировано 97 187 носителей коронавируса (+451 за минувшие сутки), скончались с начала пандемии 1492 приморца (+4).
Подробности в материале: В Приморье ковидные госпиталя заполнены на 82%
С начала пандемии на 20 декабря в Хабаровском крае зарегистрировано 119 696 носителей коронавируса, 105 387 человек выздоровели, умер 1171 пациент.
Читайте также: В Хабаровском крае на ИВЛ находятся более 90 пациентов в ковид-госпиталях
С момента заболевания COVID-19 смерть может наступить примерно через три-четыре недели. Об этом порталу Ura.ru заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал Альтштейн.
Какие-либо противопоказания для вакцинации от COVID-19 больных психическими расстройствами отсутствует. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
«Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении», — сказал Костюк.
Читайте также: Врач Костюк заявил о возможности вакцинировать психбольных от COVID-19
546 248 жителей Хабаровского края получили первый компонент прививки, полностью завершили вакцинацию 493 012 человек, ревакцинацию прошли 62 458 жителей.
Подробности в материале: В Хабаровском крае ревакцинацию от COVID-19 прошли более 60 тыс. жителей
В 3,6 раза реже стали заболевать коронавирусной инфекцией якутяне по сравнению с ситуацией месяц назад. За прошедшие сутки COVID-19 заразились 77 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря в оперативном штабе республики. Для сравнения, 20 ноября было выявлено 279 новых случаев инфекции.
Читайте также: В Якутии рекордными темпами снижается уровень заболеваемости COVID-19
В Амурской области нормативы по заболеваемости ОРВИ превышены на 83,6% среди взрослых и на 8,5% — среди школьников. В регионе фиксируются случаи гриппа и остаётся на прежнем уровне выявляемое количество заразившихся СOVID-19.
Читайте также: В Приамурье не снижается заболеваемость коронавирусом и превышен эпидпорог
За прошедшие сутки в Республике Алтай подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 20 декабря в региональном оперштабе.
Подробности в материале: В Горном Алтае выявлено 12 новых носителей коронавируса
За весь период пандемии в Горном Алтае жертвами COVID-19 стали 543 человека.
Читайте также: В Горном Алтае выросло число жертв коронавируса
В Ульяновской области снижается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 297 человек
В ближайшее время Роспотребнадзор должен предоставить в правительство РФ «предложения по увеличению объёма тестирования граждан на наличие COVID-19». Это само собой приведёт ещё к большей востребованности тестов и услуг лабораторий, к стоимости которых итак уже есть вопросы. Не удивительно, что интерес к этому сегменту, в одночасье ставшему высокомаржинальным, имеет и Владимир Христенко — бенефициар и основатель фармацевтической компании «Нанолек», чьи данные совпадают с данными сына экс-министра торговли РФ Виктора Христенко и пасынка вице-премьера, главы «антиковидного» штаба Татьяны Голиковой. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Читайте также: Курочка по зёрнышку клюёт — тесты на COVID-19 и интересы семьи Голиковой
В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла, но осталась ниже эпидемического порога.
Читайте подробнее: За неделю в Ульяновской области заболеваемость ОРВИ выросла на 8%
В Ульяновской области продолжается вакцинация от гриппа и ковида.
Читайте также: В Ульяновской области 52% населения привилось от гриппа
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 20 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6872 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Подробности в материале: Иркутская область потеряла ещё 28 пациентов с COVID-19
Численность забайкальцев стремительно уменьшается, в том числе по причине заболеваемости COVID-19. Такой вывод можно сделать из послания губернатора региона Александра Осипова региональному парламенту 19 декабря.
Еще недавно по историческим меркам численность населения в регионе составляла 1,37 млн человек.
«Сейчас у нас уже немногим более одного миллиона человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность [населения] региона менее 1 млн человек. Это очень серьезный и очень опасный вызов», — подчеркнул глава Забайкалья.
Читайте также: Смертность значительно сократила численность жителей Забайкалья
В Татарии всего зарегистрировали по состоянию на 20 декабря 1377 жертв новой коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В Татарии от COVID-19 скончались ещё пять человек
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек. Об этом сообщили 20 декабря в правительстве региона.
Подробности в материале: В Хакасии за сутки выявили 125 носителей коронавируса
В Пензенской области по состоянию на 20 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4510 случаев. За минувшую неделю (13−19 декабря) жертвами коронавирусной инфекции стали 78 человек.
Читайте также: В Пензенской области за сутки умерли девять ковид-пациентов
Ещё 17 человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом сообщили 20 декабря в правительстве республики.
Подробности в материале: В Хакасии скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 20 декабря выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 114 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 921 случая.
Об этом: В Удмуртии выявили ещё 97 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Общее количество летал