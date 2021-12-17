Москва, , 08:01 — REGNUM Письмо кинорежиссёра Александра Сокурова, в котором тот извинился перед членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) за спор с президентом России Владимиром Путиным, не должно было попасть в прессу, сообщил 16 декабря сам режиссёр.

Александр Сокуров Kremlin.ru

«Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Сокуров отметил, что не может комментировать публикацию переписки, и что она не является предметом дискуссии, однако удивился произошедшему.

«Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения», — сказал режиссёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в своём письме Александр Сокуров извинился за произошедшее 9 декабря во время заседания СПЧ, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина. В своей речи режиссёр раскритиковал существующую «конструкцию государства» и предложил «отпустить всех, кто не хочет жить в одном государстве», подразумевая национальные республики.

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