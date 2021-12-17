Никосия, 17 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. На Кипре 17 декабря стартует всеобщая вакцинация от нового коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. Решением правительства от 13 декабря начало детской прививочной кампании планировалось на 16 декабря, но 15 декабря Минздрав острова перенёс её на сутки позже.

Pxhere.com Прививка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Правительственное постановление понижает нижнюю планку возраста детей, прививаемых от COVID-19, с 12 до пяти лет. Таким образом, в настоящее время вакцинация от коронавируса охватывает на Кипре все возрастные группы жителей начиная с пятилетнего возраста.

Отмечается, что детей этого возраста будут прививать не в обычных педиатрических кабинетах, а в центрах охраны материнства и детства, которые есть во всех провинциях Кипра. Это делается с целью избежать контактов больных детей со здоровыми, а также уменьшить для ребёнка стресс от инъекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кипре с 15 декабря вступил в силу запрет для непривитых от COVID-19 граждан на посещение любых общественных мест — заведений общепита, культурных и спортивных объектов, торговых центров и другие.

Читайте также: Кипр перевёл Аргентину и Чили в красную зону по COVID-19