Вашингтон, 17 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. PlayStation выложила в сеть новый трейлер игры Horizon Forbidden West под названием Machines of the Forbidden West. Ролик был опубликован 17 декабря на сайте платформы.

Скриншот с YouTube Horizon Forbidden West

Разработчики отметили, что видео было создано на основе версии игры для консоли PlayStation 5. В трейлере зрители могут видеть машины, с которыми главная героиня Horizon Forbidden West будет сталкиваться во время своих приключений.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West запланирован на 18 февраля 2022 года. Игра станет сюжетным продолжением Horizon Zero Dawn, которая вышла 15 июня 2015 года.