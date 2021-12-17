Рамалла , 17 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. По меньшей мере один гражданин Израиля погиб в результате стрельбы, которую устроили неизвестные на дороге вблизи поселения Хомеш на Западном берегу реки Иордан. Об этом 16 декабря передала радиостанция Kan.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Еще двое израильтян пострадали. Преступники находились в автомобиле. Им удалось скрыться. Израиль направил в район инцидента армейские подразделения для поиска стрелявших.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря около города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан палестинский подросток, который находился в автомобиле, протаранил израильский КПП, а после его застрелили военные.