Хабаровск, , 08:00 — REGNUM Хабаровский край готовится к реализации проекта «Дальневосточный квартал» — уже определена пилотная территория для строительства жилья средней и многоэтажной высотности. Это территория аэродрома ДОСААФ в Хабаровске в районе улицы Локомотивной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дом

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По расчетам регионального минстроя, на выделенном месте можно построить до 450 тыс. квадратных метров жилья.

«Основной смысл «Дальневосточного квартала» — меры государственной поддержки, строительство инфраструктуры, выделение земельного участка и использование ТОР для снижения цен на жильё. Сегодня уже цены на новые квартиры могут превышать 150 тыс. рублей за метр, задача «Дальневосточного квартала» — быть ниже 100 тыс. рублей. При этом «квартал» должен соответствовать современным стандартам комфорта не только внутри квартир, но и по общественным территориям, иметь парки, детские площадки, социальную инфраструктуру, магазины, все для досуга и быта», — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Контроль и реализацию проекта обеспечат федеральные власти.

Региональным властям в следующем году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Хабаровского судостроительного завода откроют предприятие по выпуску современных домокомплектов.