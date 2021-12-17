Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Центр передового опыта Североатлантического альянса (НАТО) планирует определить эффективность своего влияния на Россию посредством информационных технологий. Такая задача описана в документации к тендеру, который проводит подразделение альянса.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В рамках данного исследования NATO StratCom COE прибегнет к услугам организации, которая проанализирует, насколько коммуникация НАТО в информационной среде Российской Федерации эффективна на практике», — цитирует RT полученные документы.

Эксперты НАТО отмечают, что коммуникация является одним из «элементов сдерживания» России, а оценка эффективности работы понадобится для понимания, насколько высокой может быть отдача от информационного воздействия, например, при необходимости «убедить потенциального агрессора, что негативные последствия принуждения или вооружённого конфликта перевесят потенциальную выгоду».

Напомним, в России считают неприемлемым размещение сил альянса в сопредельных государствах, в частности, на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза со стороны НАТО является «более чем серьёзной».

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