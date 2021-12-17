Ханой, 17 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Вместо обязательного карантина продолжительностью семь дней все вакцинированные от коронавирусной инфекции лица должны будут при въезде во Вьетнам пройти трехдневную самоизоляцию в гостинице или по месту прибывания. Об этом 17 декабря сообщило на своем сайте вьетнамское министерство здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

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Прибывающие в республику должны иметь при себе сертификат о прививке, а также справку с отрицательным результатомПЦР-теста накоронавирус, сданнымкак минимум за 72 часа довъезда. Во время самоизоляции они обязаны еще два раза пройтитестирование наSARS-CoV-2.

Кроме того, путешественникам следуетустановить насвойсмартфонспециальноеприложение длясоставлениямедицинской декларации и отслеживания возможных контактов сносителямикоронавирус. Новые правила начинают действоватьс 1 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября во Вьетнаме состоялись траурные мероприятия по умершим от осложнений при COVID-19.