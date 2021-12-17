Гонконг, Китай, 17 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Усиление напряжённости в отношениях между Китаем и США отрицательно сказалось на фондовом рынке поднебесной — торги на Гонконгской фондовой бирже 17 декабря открылись снижением котировок. Это следует из данных площадки.

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Так к завершению утренней сессии индекс Hang Seng понизился на 300,31 пункта (1,28%), до уровня 23 175,19. Индекс высокотехнологичного сектора Hang Seng TECH потерял ещё больше, упав на 153,40 пункта (2,63%), до уровня 5668,74.

В частности, ведущие китайские компании высокотехнологичного сектора потеряли от 3% до 5%: акции интернет-гиганта Tencent подешевели на 3,14%, лидера интернет-торговли Alibaba — на 3,81%, компании Meituan, продающей и доставляющей товары, еду и услуги через онлайн-платформы — на 4,95%.

Утренние торги на фондовых биржах материкового Китая также проходят со снижением.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США внесло в чёрный список восемь китайских технологических компаний, включая производителя беспилотников DJI Technology.